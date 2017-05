Következő írásunk

Az egyetlen ország, amely ellenzi Románia schengeni csatlakozását, az maga Románia – jelentette ki tegnap Klaus Iohannis, hangsúlyozva: a politikusok egy része nem igazán értette meg, „hogy is van ez a dolog a jogállammal”. Az államfő azonban a „kisiklások” ellenére is elérhetőnek tartja azt a célt, hogy 2019-ig (mandátuma végéig) az Európai Bizottság lezárja az úgynevezett ellenőrzési és együttműködési mechanizmust. Azt is elmondta: az euróövezethez való csatlakozás továbbra is stratégiai célja Romániának.