Az egyetlen ország, amely ellenzi Románia schengeni csatlakozását, az maga Románia – jelentette ki tegnap Klaus Iohannis, hangsúlyozva: a politikusok egy része nem igazán értette meg, „hogy is van ez a dolog a jogállammal”. Az államfő azonban a „kisiklások” ellenére is elérhetőnek tartja azt a célt, hogy 2019-ig (mandátuma végéig) az Európai Bizottság lezárja az úgynevezett ellenőrzési és együttműködési mechanizmust. Azt is elmondta: az euróövezethez való csatlakozás továbbra is stratégiai célja Romániának.



Iohannist a közszolgálati televízió Európai út műsorában arról kérdezték: melyek azok az uniós tagállamok, amelyeknek az ellenkezése akadályozza Románia csatlakozását a belső határellenőrzés nélküli övezethez. Az államfő a bukaresti kormányra és parlamenti többségre mutatott: szerinte azok a román vezetők hátráltatják a schengeni csatlakozást, akik az Európai Uniót Románia ellenségeként állítják be, és Brüsszel ellen ágálnak

„Azzal, hogy ilyen szerencsétlenül alkotjuk a törvényeket, ilyen szerencsétlenül hozzuk a sürgősségi rendeleteket, általában szerencsétlen módon mutatjuk, hogy nem tudjuk, mit akarunk. Gondolok itt a 13-as rendeletre, az Európai Bizottság megfigyelési mechanizmusára, ahol az elsősorban figyelt terület, az igazságszolgáltatás végzi a dolgát. (…) A másik részen viszont, a parlamenttel és a politikusokkal kapcsolatos dolgokban még van megoldanivalónk, és a 13-as rendelethez hasonló típusú hozzáállások, bár már eltűntek, mégis azt mutatják sok európai politikusnak, hogy Romániában egyelőre nem stabil a jogállamiság megközelítése. (…) Egyes, nagyon sokat szereplő, magas állami tisztségeket betöltő politikusok hozzáállása pedig, akik úgymond szidják Brüsszelt vagy az Európai Uniót különböző megközelítések miatt, egyáltalán nem tesz jót nekünk, sőt, ezek a hozzáállások azt igazolják, hogy Romániában elég sok olyan politikus van, aki még mindig nem értette meg, hogy is van ez a dolog a jogállammal, melyek az EU alapvető értékei. Emellett továbbra is vannak olyan politikusaink, akiknek negatív értelemben vett nacionalista megnyilvánulásaik vannak, és akiknek az az érzésük, hogy az EU-nak nem szabadna beleszólni a belügyeinkbe. Hát ha nem lenne szabad, akkor miért vagyunk a tagjai? Miért vagyunk tagállam, ha nem akarjuk, hogy beleszóljon? Az ilyen, egyes hazai politikusok – nem mindenki – által rosszul értelmezett hozzáállások nem tesznek egyebet, mint hogy a végtelenségig húzzák ezt a vitát. Egyébként technikai okokból, elmondhatom, senki nem ellenzi Románia schengeni csatlakozását” – szögezte le az államfő.

Az euróövezethez való csatlakozás továbbra is Románia stratégiai céljai között szerepel, ez ügyben arra van szükség, hogy a kormány és a parlament egy világos ütemtervet jelöljön ki. „Technikai szempontból Románia már egy ideje teljesíti a maastrichti kritériumokat, tehát elkezdhetnénk egy ütemterv kidolgozását, csak nem világos, hogy kinek kell ezt kidolgoznia, és kinek kell megvalósítania” – nyilatkozta Iohannis. Emlékeztetett arra, hogy a szakemberek véleménye is megoszlik ebben a témában: vannak, akik a gyors csatlakozás hívei, vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy a román gazdaság nincs felkészülve a pénzügyi integrációra. „Ez nagyon összetett kérdés. Szerencsés lenne, ha a kormány konzultálna a Nemzeti Bankkal, és elkezdenék egy ilyen ütemterv kidolgozását” – hangoztatta az államfő, aki úgy véli: az eurózónához való csatlakozás többéves folyamat.