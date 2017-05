A különbség köztük jóval nagyobbnak bizonyult a közvélemény-kutatásokban jelzetteknél. A Nemzeti Front viszont a szavazatok arányát tekintve megdöntötte saját rekordját.

A 48 éves Marine Le Pen gratulált Macronnak a győzelméhez, de a legnagyobb ellenzéki erő vezetőjének szerepében tetszelegve arra szólította „a hazafiakat, hogy csatlakozzanak” hozzá, és alakítsanak egy új politikai erőt.

Európa-szerte fokozott érdeklődés követte a francia elnökválasztást, hiszen az ötödik köztársaság megalapítása óta – csaknem 60 éve – ez volt az első eset, hogy egyik nagyobb jobbközép vagy balközép párt jelöltje sem jutott be az elnökválasztás második fordulójába. A 39 éves Emmanuel Macron egy éve hozta létre a magát a hagyományos jobb- és baloldali pártok fölé helyező En Marche! (Indulás!) nevű politikai mozgalmát. Minden idők legfiatalabb francia elnöke lesz.

A hírügynökségek Macron győzelmével hozzák összefüggésbe azt, hogy tegnap féléves csúcsra emelkedett ez euró árfolyama az amerikai dollárhoz képest, illetve nőttek az ázsiai tőzsdeindexek is.

Macron beiktatása hétvégén lesz az Élysée-palotában. A váltásnak Francois Hollande leköszönő elnök mandátumának május 14-i lejárta előtt meg kell történnie. Macron első hivatalos programján tegnap Hollande-dal együtt részt vett a második világháborús győzelem-napi ünnepségen. Az elnökválasztás hivatalos eredményét az alkotmányos tanács jelenti be csütörtökig.