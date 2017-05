Az önkormányzati képviselő szerint még ebben az évben elindulhatnak a munkálatok, azt megelőzően azonban önkéntesek bevonásával felkeresik a közvetlen környékbelieket, hogy a várható fejleményekről, egy „csodálatos, rehabilitált park” létrehozásáról tájékoztassák őket – fogalmazott. Elismerte, az Arany János mellszobrával átellenben található telek forgalmas út szomszédságában van, kialakítása révén (nyári színházhoz hasonló) a park mégis alkalmas lesz akár szabadtéri tanórák megtartására is – mint mondta, a tervekről megkérdezett fiatalok támogatják az elképzelést, részt is vennének kivitelezésében. Azon túl, hogy egy kihasználatlan tér új rendeltetést nyer, azt remélik, a központhoz közeli ifjúsági park a diákok találkozóhelye lesz a jövőben, nemcsak egy szép zöldövezet, hanem élő városrész, amelyet a fiatalok magukénak érezhetnek. A beruházás büdzséje 200 ezer euró, ám mivel közberuházásról van szó, a tervezésnél előre nem látható költségeket is bele kell foglalni – szögezte le Kelemen Szilárd, hangsúlyozván, nagy valószínűséggel nem költik el a teljes összeget (meglátása szerint csupán 130–140 ezer eurót). Hozzáfűzte, figyelembe vették a város erőforrásait, így például kockakövet nem vásárolnak, a készleten lévőt használják fel a munkálatok alatt.

Mint arról korábban beszámoltunk, az Eco Wifi nevet viselő park létrehozásához felhasználják az EcoRom-tól Az Újrahasznosítás Városa cím elnyerése nyomán Sepsiszentgyörgynek juttatott 12 ezer eurót is, a maradék összeget az önkormányzatnak kell előteremtenie.