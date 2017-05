Rendbe teszik az állomás negyedi katonaszobor környezetét: a sepsiszentgyörgyi tanács jóváhagyta a már régebb elkészített tervet, amelyhez most került anyagi fedezet. Maga a szobor – amelyet a köznyelvben Bronz Béla néven emlegetnek – jó állapotban van, talapzata, a körülötte levő járda burkolata és a zöldövezet azonban meglehetősen elhanyagolt, leromlott, ezt kívánja most helyrehozni az önkormányzat; erre a célra 166 ezer lejt különítettek el az idei költségvetésből. Az ismeretlen katona emlékművének felújítását Adrian Cochior SZDP-s tanácstag szokta sürgetni. (demeter)



kedd 06:51

Bugsbunny

Bugsbunny
2017. május 9.

Szerintem is pénzsikkasztás szaga van. A helyzetet semmi pénzből meg lehetne oldani. Csak egy pofát kellene megfizetni ( parkőr vagy ilyesmi ) aki duvasztaná a kutyasz@ratókra a szép kövér büntetéseket. Még haszonnal is járna. Oyan szépen zöldelne a fű...illatos és tiszta lenne. Minek 160 ezre kidobni ? Vissza a mancsokkal a közpénzek lenyúlása nevezetű tömeghülyítő akcióról ! A büntetés nyelvén mindenki nagyon is jól ért. Azt a pénzt átirányítani aszfaltozásra ! Na hamar !!







kedd 07:52

lacafaca74

lacafaca74
2017. május 9.

Örvendünk hogy rendbe teszik a kutya *****atót, de mi lesz a tóval??? Az még rondább.







kedd 11:48

kukujza

kukujza
2017. május 9.

A tavat már régen elfelejtették, ahogy szokott lenni, két nap cikkeznek róla, aztán már nem bulvár.