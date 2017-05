A résztvevőket Kiss Bence, az akció egyik kezdeményezője köszöntötte, ismertetve az elképzelés lényegét: aki teheti, kerékpárral járjon be munkahelyére májusban. Mint arról lapunkban beszámoltunk, a civil kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a kerékpáros közlekedés előnyeire: biciklizni jó, mert egészséges, gyors, környezetbarát, és nem terheli a forgalmat. A résztvevőket köszöntötte Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere is, méltatva a kezdeményezést. Jó az, hogy Sepsiszentgyörgyön sokan használják a biciklit szabadidős tevékenységre, de munkába járni is, az önkormányzatnak pedig tervei vannak a kerékpáros közlekedés ösztönzésére. Még nem látszik, de készül a város mobilitási terve – önkéntesek felméréseket végeztek egy közlekedést tervező cég számára –, remélhetőleg már e hónap folyamán kézhez kapnak egy vázlatot erről, azt pedig szeretnék megvitatni a kerékpárosok képviselőivel is – ismertette az alpolgármester, reményét fejezve ki, hogy egyre többen pattannak a nyeregbe. Annál is inkább, mert a városi forgalom egyre zsúfoltabb, az elmúlt hat év alatt másfélszeresére nőtt. A kerékpáros közlekedés elterjedésével viszont csökkenteni lehet a forgalom zsúfoltságát, ez kevesebb kibocsátott gázt jelentene, ami pedig kedvező hatással lenne a városlakók egészségére is – vélekedett. S mert tegnap reggel zajlott a nyitány, a rövid köszöntők, a támogatók által felajánlott kávé, forró tea, muffin elfogyasztása után kiürült a tér. Az egész hónapban zajló akció során azonban a tegnapi csak egy mozzanat volt, a felhívás továbbra is érvényes, aki teheti, kerékpárral járjon munkába. A szervezők pedig további meglepetéseket ígérnek, a kezdeményezéshez sokan csatlakoztak, több kávézó, kocsma ajándék kávéval, zsíros kenyérrel jutalmazza a bringázókat – minderről az esemény Facebook-oldalán lehet tájékozódni. Lapunk is támogatja az akciót: e hónap folyamán hétfőtől csütörtökig reggel 8 és 9 óra között ingyen kapja kézhez a friss Háromszéket mindenki, aki kerékpárral útba ejti szerkesztőségünket.



Aki biciklizik nem okoz dugót, nem foglal parkolóhelyet, nem szennyezi a levegőt. Akkor mégis mi nem tetszik??







Kedves hozzászólók... Mióta ilyen nagy bűn biciklizni? Legalább a hangnem azért lehetne barátságosabb... senkit nem kényszerítettek a bringázásra, miért érzik olyan nagyon "megkárosítva" magukat a felháborodott kommentelők?

Egy építő kritika esetleg??? Vagy csak kritizálni tudunk már???

Én sem tudok naponta bringázni, de örülök a kezdeményezésnek! Csak így tovább!







Csodálatos! Évek óta biciklivel járok munkába, még télen is ha nem havas az út. Jó a kezdeményezés, csak érdekes módon egybeesik egy olya időszakkal amikor autóval már nem lehet közlekedni a nap bizonyos óráiban, mert a város olyan pontokon van feltúrva még be nem látható ideig, ahol a forgalom nagy része menne.

Na de, láttam egy filmet ami azt mutatta be, hogy a hollandoknál is amikor az ötvenes évek végén kezdett szaporodni a gépkocsiállomány, és a vezetők megijedtek a környezetszennyezés következményeitől, ellehetetlenítették a városi autósforgalmat, rengeteg egyenirányú utcával, belvárosi drága parkolóhelyekkel...,majd a hollandusok biciklire kényszerültek.

Nálunk is ez lenne a terv?







Jutlandi, megnyugtatlak - sajna nincs itt semmilyen etikai mérce.Valakinek érdeke a Magyarhont rágalmazó diverzionista beirásokat fönntartani a szerveren.







A Toth Birtan nevu egyén inkább azzal kéne legyen elfoglalva, hogy pl. a Kos Kátoly u. mikorra lesz kész, a biciklizésre úgyis rá vagyunk kénszeritve a kecses munkájuknak köszönhetően.







Ahogy én látopm, semmi építő jellegű kritikát nem törölt senki. Amit jutlandi idézett (miért is töröülte ki a kommentelő(k) nevét az idézetekből?), az csak ocsmány pocskondiázás, aminek az égvilágán semmi haszna sincs, semmit előrébb nem mozdít. Csupán álnvé mőgé bújt valaki(k) frusztrációjából ered az egész. Időközben azt is törölték látom ... évek óta szorgalmazom, hogy a hsz-okat moderálni kell (tetszik érteni? MODERÁLNI, ami semiképp sem cenzúra!), mert abban a formában, ahogy eddig ment, az sehogysem jó. Remélem ezentúl is lesz moderálva, és nem cenzúrázva!



A kezdeményezés nagyon jó, nagyon helyes és támogatnadó. Én eddig is, amikor tehettem biciklivel jártam munkába, ezentól sem lesz ez másként.







Nagyon hejeslem es meg joban a gyalaoglast az meg egesegeseb.







@feriba, @jutlandi és minden érintett: a közölt cikkhez kéne hozzászólni, és nem attól telejsen függetlenül egymást pocskondiázni. Az, hogy kukujzát is ki kéne tiltani feriba szerint, vagy saját magát is -egy időközben kimoderált hsz szerint- annak semmi köze a cikkben közölt dolgokhoz. Ahogy látom, azokat a hsz-okat, amelyek a Kiss Bencéék kezdeményezésével kapcsolatosak, ahhoz szólltak hozzá, azokat nem moderálták. Ideje volna a fórumozók is megértsék, hogy mindaz mellett, hogy (álítólag) szólásszabadság van, és hogy álnév mögé bújva lehet mocskolkodni, egymást - vagy éppen mindenki mást- szidni, ez nem vezet sehová, semmi jó nem fog ebből származni. És az ilyen megnyilvánulásoknak nincs helye a nyilvánosság előtt. Ennyi erővel én isszidhatnék minden 3szek olvasót, amiért anno Hirosimára atombombát dobtak. De ITT és MOST nem arról van szó, hanem arról, hogy valakik vették a fáradtságot, időt, energiát, és olyasmit szerveztek, amiből hasznot nem hóznak, "köszönet" nincs. Nem érdemlik azt, hogy szidjátok őket, csak azért, mert valahol valami fáj nektek, mert nem tetszik a vezetőink bajussza, kalapja, neve, szeme színe ... vagy mert épp van sapka a fején vagy éppen nincs!



Kedves 3szek moderátora (örülök, hogy végre van ilyen): tudom, hogy elolvassák ezt, ezért így üzenem, hogy ezeket, amiket elmondtam, mint követendő alapelveket a tiswztelt és tiszteletlen "kommentelők" tudomására kellene hozni valahogy, hogy legyen mit betartsanak, és legyen mire hivatkozva moderálni a hozzászolásokat. Köszönöm a figyelmet.







Hát kukujzát ugyan biza miért kéne kitiltani?







Kösz az ilyen mutogatós parádékat, de ettől aki idáig nem ült biciklire, azután se fog, a biciklisek pedig élik tovább a parádé nélküli életüket.







Egy fórum akkor kezd kimúlni, mikor belép a cenzúra, lásd a Székelyhont, mióta regisztrálni kell, majdnem nulla a beírások száma. Persze kell felügyelni, de nem minden apróságért kitiltani valakit, mert a szomszédnak nem tetszett, amit róla írtak.







Ha lehet meg engemet is tilcsanak ki pedig en mindenkirol csak jot irok







Tégedet azért kellene kitiltani mert írásnak nevezed anyanyelved gyalázását!. Végleg kitiltani!







@kukujza, azt én sem értem, téged miért kéne kitiltani, amit írtál, azzal egyetértek. Nem azért járok bicajjal, mert ez a divat, én már oviba is azzal jártam, még a 70-es években. Az ilyen "parádékon" sosem vettem részt, valószinüleg nem is fogok. Ettől nem fog függeni, hogy ezentúl is mennyit bicajozok, csacsi -nak ebben igaza van. De attól még szép kezdeményezésnek tartom, és egyetértek a szervezőkkel, gratula nekik, inkább ilyesmit szervezzenek, ilyesmin vegyenek részt az emberek, mint hogy kocsmában zülljenek

Más: ismétlem, nem cenzúráról beszélek, hanem moderálásról! A kettő közt elég tág a határ - sajnos vannak, akik ezt összemossák nagyon. És nem igazán lehet "ellenőrizni" hogy a moderátor moderál-e vagy cenzurázik!











@feriba: sajnos az előzményekről lemaradtam, én csak az láttam, amit jutlandi beidézett, nem találtam benne neveket, hogy melyik hsz kié. És rövid ideig votl olvasható. És volt köztük pocskondiázás. El lehet mondani a véleményt a témáról, pláne ha az építő jellegű, még akkor is, ha teljesen más az a vélemény. De az miatt szidni, ócsárolni másokat, mert nem értek velük egyet, az tényleg nem ide való. Az már eltér a témától. Sajnos vannak olyanok, akik látszólag attól érzik jól magukat, ha szidhatnak másokat -ismerek személyesen is ilyeneket- akár okkal, akár ok nélkül, mondvacsinált indokkal.

Amugy sok mindenben egyetértek, valamikor én is kerültem ezt a "fórumot" mert legtöbbször elrontották a napomat. De sajnos én is vissza-vissza tévedek. És ami még roszabb: hozzá szólok én is néha.



A névtelenségről: sajnos még nem láttam az adatlapodat, lehet, ki van írva a teljes neved oda. Ritka -dicsérendő- kivétel lenne ez. Vagy az. Ebben az esetben ez rád nem érvényes. Az én nevemről viszont azt álítani, hogy nem igazi (idézem: "Az én nevem van annyira igazi mint a tied, nem gondolod?") hát nem, nem gondolom :) És erre bárki rájöhet, másodpercek alatt :)







"És erre bárki rájöhet, másodpercek alatt :)" Nekem órák múltán sem sikerült!