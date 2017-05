Történt ugyanis, hogy a nagy tudós, Kelet-kutató szülőháza helyére épített ház homlokzatán 1994. április 16-án – születésének 150. évfordulóján – felavatott emléktáblát az ingatlan új tulajdonosa felújításra hivatkozva eltávolította, a domborműves emléktáblát két éve a községháza egyik raktárában őrzik.

Bálint Gábor szülőházát még a múlt század első felében a Harai család vásárolta meg. A szülői házat az új tulajdonos, Harai Adolf lebontotta, és helyére újat épített. Ennek homlokzatára helyezte el 1994-ben a faluközösség a domborműves emléktáblát. Idővel az ingatlan Harai Adolf egyik örökösére, a gelencei P. Évára szállt, ő 2008-ban eladta Bódi Andornak, aki külső felújításokra hivatkozva levetette az emléktáblát.

Tusa Levente polgármester azt is elmondta, hogy őt személyesen is érinti az ügy, hiszen a Bálint Gábor Egyesületnek kellett volna szorgalmaznia az emléktábla visszatételét. Az emléktáblát az önkormányzat közterületre szándékszik vissza­állítani a Vetró András által tervezett alapra Bódi Andor házával szemben, az anyagiakra a Bálint Gábor Egyesületnek kell pályáznia az önkormányzatnál. Szőcs-Kölcze Ervin testnevelő tanár, az 1994-ben bejegyeztetett Bálint Gábor Egyesület elnöke közölte, mindenben támogatja az emléktábla felállítását. Felkérésére Vetró András szobrász már el is készítette a majdani talapzat tervrajzát.