Jurij Kordonszkij Makszim Gorkij A mélyben című drámáját állította színre Kolozsváron. A magyar nyelven Éjjeli menedékhelyként ismert mű új fordításában is az eredeti orosz címet idézték. A tavaly októberi bemutató előtti sajtótájékoztatón a rendező elmondta: úgy alakították át a 19. század végén írt drámát, hogy a mai ember számára azt a hatást váltsa ki, amit megszületése korában válthatott ki a mű. Jurij Kordonszkij úgy vélte: a darab voltaképp arra a kérdésre keresi a választ, hogy kik vagyunk, miért élünk, miként vagyunk felelősek tetteinkért, és mit jelent a halál. Meglátása szerint nem is előadást készítettek Kolozsváron, hanem a társulattal közösen elvégzett vizsgálatnak az eredményével álltak a közönség elé.

Az előadásban nyújtott teljesítményéért Bács Miklóst a legjobb férfi mellékszereplő díjára jelölték, de a szakmai zsűri ezt a díjat a bukaresti Komédia Színház művészének, Gheorghe Visunak ítélte.

Az évad legjobb romániai előadása címet a Bukaresti Metropolis Színház kapta a Victor Ioan Frunză által rendezett Amadeus előadásért. Ennek a címszerepét alakító Andrei Huțuleac kapta meg a legjobb férfi főszerepért járó díjat is.

A legjobb előadás díjára a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata által bemutatott Retromadár blokknak csapódik és forró aszfaltra zuhan című produkciót is jelölték. A Radu Afrim által írt és rendezett, Irina Moscu díszletével bemutatott produkció azonban végül sem a legjobb előadások, sem a legjobb díszletek versenyében nem diadalmaskodott.

A romániai színházi élet legrangosabbnak számító díjait az előző év kiemelkedő színházi teljesítményeiért ítélik oda. A huszonötödik díjkiosztó gálát a temesvári Mihai Eminescu Nemzeti Színház nagytermében tartották.

Jurij Kordonszkij a negyedik rendező, akit a kolozsvári színházban létrehozott előadásért legjobb rendezés díjjal jutalmaz az UNITER. Korábban Andrei Șerban (Suttogások és sikolyok, 2011, Ványa bácsi, 2007), Tompa Gábor (Három nővér, 2008, A félreértés, 1993), valamint Mihai Măniuțiu (Doktor Faustus tragikus históriája, 2003) rendezők nyerték el a romániai színházi szakma legfontosabb elismerését.