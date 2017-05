A Székelykő lábánál június 29-étől július 2-áig áll a bál, 17 helyszínen – a legnagyobb zenekaroknak teret adó nagyszínpad mellett számos alternatív helyszín: borudvar, tánc­ház, dzsessz- és partisátor, és még sok-sok más várja a fesztiválozókat – 150 programot kínálnak a szervezők. Megfogalmazásuk szerint a 2017-es Double Rise a tavalyinál is több és színesebb programot kínál: „Az esti koncertek és bulik előtt tartalmas nappali programok, zenei workshopok, filmvetítések, szakmai beszélgetések és igazi lazulós chill zone teszi felejthetetlenné a nyár legjobb négy napját Torockón!” – írják honlapjukon.Már bejelentették a Csík Zenekar, Quimby, Margaret Island, Kistehén, Mary Popkids, Ladánybene 27, ByAlex és a Slepp, Bagossy Brothers Company, The Biebers, Palma Hills, Parno Graszt, Buda Folk Band, Szalonna és bandája fellépését, most közzétették a nagyszínpadi meghívottak neveit. Július 2-án, vasárnap a Boban Marković Orkestar fújja a talpalá- valót a napfelkelőknek. A magyar könnyűzenei vonalat sokak kérésére a fesztiválközönség örök kedvence, az Ocho Macho erősíti a Double Rise Nagyszínpadán. A virtuóz hegedűs és citerásként ismert Lajkó Félixet egy új formációban láthatjuk Torockón. Lajkó Félix és az Óperentzia az elektronikus és az akusztikus, illetve a folk- és a partyzene eddig ismeretlen ötvözetével örvendezteti meg a fesztiválozókat.A műfajnál maradva, a balkán-teatro-diszkó hazai (sőt műfaji) megteremtője, a sepsiszentgyörgyi sZempöl pörgeti fel a bulit, akik sajátos zenéjük mellett szédítő látvánnyal teszik felejthetetlenné a sZempöl-élményt. Igazi könnyűzenei ínyencségként ajánlják a Szabó Benedek és a Galaxisok nevű különleges magyar zenekart, amelynek szövegében a huszonévesek kétségei, vágyai és félelmei jelennek meg, zeneileg pedig Cseh Tamás, az Illés, és a The Magnetic Fields hatása érezhető. Felejthetetlen partyt csapott a tavalyi Bulisátorban DJ Shiver, így sajátos ütemeit idén is visszhangozhatja majd a Székelykő. Magyarországon az év elektronikus albuma Fonogram-díját idén egy fiatal, tehetséges duó, a Belau kapta. A formáció számos neves énekesnővel dolgozott együtt (Antonia Vai, Dallos-Nyers Boglárka, Myra Monoka, Herrer Sára, Szécsi Böbe). Idén nyá­ron a Double Rise színpadán négyfős zenekari felállásban hallhatjuk őket.Elindult a jelentkezés a Double Rise első zenekari workshopjára is, ahol Ferenczi György és a Rackajam a koncertszervezés, turnézás fortélyaiba enged bepillantást, és segít az előrelépésben az erdélyi zenekaroknak június 29-én délután és június 30-án délelőtt. Részletek és jelentkezés a honlapon ( http://doublerisefestival.ro ). A szervezők szerint napokon belül ismét várható új nagyszínpados zenekarok bejelentése.