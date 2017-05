Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta: az első évi 20 ezres, majd a tavalyi 30 ezres látogatószám után idén tovább nőhet az érdeklődés, bár lassan a helyszín befogadóképességének határait feszegetik. „Ez a rendezvény Székelyföld találkozása Budapesttel” – fogalmazott, hozzátéve: a fesztiválon a budapestiek és az ország más részéről ide érkezők megismerhetik Székelyföldet, hagyományait, termékeit, áruit, kultúráját, idegenforgalmi lehetőségeit és vállalkozóit, akik egyre inkább versenyképes termékeket gyártanak.

Domokos István, a fesztivál szervezője elmondta: a rendezvény gasztrokulturális jellege idén sem változik, a három nap alatt kulturális, gasztronómiai és kézműves kiállítók jelennek meg, ők mutatják be Székelyföldet minden értékével, szépségével együtt. A kulturális programokról elmondta: mindennap egy-egy megye – Hargita, Kovászna, Maros megye – mutatja be kulturális értékeit folyamatos programokkal jelentkezve a Millenáris Park több helyszínén. Kifejtette: több mint száz kézművestermelőt hívtak meg, akik mintegy 1300 terméket hoznak el a fesztiválra, és a rendezvényen maguk a termelők állnak a pultok mögött. Idén a turisztikai szempontból fontos székelyföldi helyszíneket is bemutatják a rendezvényen.