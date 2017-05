Bokor Zoltán, a MultiNr Kft. tulajdonos-ügyvezetője Sepsiszentgyörgy egyik olyan vállalkozója, aki többnyire karakteres véleményt formál a régióról, a városról, annak jelenéről-jövőjéről, ugyanakkor nyilvánosságra is hozza meglátásait. Huszonhárom évvel ezelőtt alapított vállalkozása Románia egyik legnagyobb kreatív reklámanyag cége, amely – a cégvezető megfogalmazása szerint – nem kész termékpalettával jelentkezik a piacon, hanem megrendelésre készít egyedi termékeket. Partnerei között világszerte ismert multicégek és a különleges arculati elemeket fontosnak tartó kisebb cégek egyaránt szerepelnek. Bár termékei túlnyomó részét nem a háromszéki piacon értékesíti, vállalkozását háromszékinek tartja. „Mindenekelőtt azért, mert cégemet itt jegyeztem be, első pillanattól és folyamatosan itt tevékenykedünk, itt adózunk és hetven helyi alkalmazottnak igyekszünk tisztességes megélhetést biztosítani – indokolja. – Úgy gondolom, ez utóbbi a legfontosabb szempont, ami igazából háromszékivé avat egy céget. Minden elismerésem azoké a vállalkozóké, akik egy életen át kétkezi munkával hoznak létre értékeket, termékeket, amelyből képesek eltartani családjukat, de tevékenységük csak korlátozott mértékben képes olyan társadalmi folyamatokat gerjeszteni, amelyek a helyi identitástudat építését hatékonyan tudják segíteni.”

A Háromszéki Közösségi Alapítvány Mi vagyunk elnevezésű tudatformáló kezdeményezésének egyik támogatója szerint roppant fontos lenne átértékelni azt a kizárólagosságot, miszerint csak az számít helyi megvalósításnak, ami kizárólag helyi alapanyagokból készül helyi forgalmazásra. Az ilyen termékek köre nagyon szűk, és szinte kizárólag az élelmiszeriparra, azon belül is a kézművestermékekre korlátozódik. Napjainkban a kérdés sokkal életszerűbb megközelítése a kreativitás, a szellemi hozzáadott érték, illetve a minél több helyi alkalmazott foglalkoztatásának figyelembevétele. Ha ilyen irányba bővítjük a kört, már jóval kedvezőbb és reálisabb a kép, hiszen olyan szolgáltatók is felkerülnek – joggal! – a listára, mint az építőanyag-forgalmazók, az autókkal kapcsolatos különböző szolgáltatások biztosítói, a nyomdaiparban vagy az informatikai szektorban tevékenykedők.

Cégvezetőként fontosnak tartja alkalmazottai körében is népszerűsíteni ezeket a szempontokat. Mindenekelőtt azonban a személyes példát, a civil kiállás és érdekérvényesítés ösztönzését tekinti a tudati átalakítás leghatékonyabb eszközének. Kevésbé tartja előrevivőnek, ha önmagában a helyi termékek minőségtől és ártól független előnyben részesítését hangsúlyozzuk, az ugyanis szembe megy a megkérdőjelezhetetlen vásárlói magatartással. A vállalkozások beágyazottságának, háromszéki identitásának tudatosítása – ebben nagyon fontos a környezetünkben lévő emberek elsődleges foglalkoztatása – viszont csupa olyan tudati tényezővé válhat, amelyek a későbbi választásainkat is jó irányban befolyásolhatják.

Bokor Zoltán egyetért azzal, hogy a többség ma még „Mi közöm nekem ehhez?” vállrándítás fázisánál tart, de mindennél fontosabbnak gondolja, hogy minél hamarabb eljussanak a „Honnan jön, merre tart?” gondolatkezdeményig. És akkor már mind­annyian jó úton vagyunk, olyan felfedezések várnak ránk, amelyek nemcsak kíváncsiságunkat elégíthetik ki, hanem a valahová tartozás érzéscsíráját is elültethetik bennünk.