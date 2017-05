Mostantól Magyarország csíkszeredai főkonzulátusán is igényelhetők a magyar személyi igazolványok – adta hírül a külképviselet. Az e-személyi a határon túli magyar állampolgároknak is jár, ugyanakkor csak személyesen igényelhető.

A főkonzulátus emlékeztet: 2016. január 1-jétől kezdve immár a külföldön élő magyar állampolgárok is jogosultak magyar személyazonosító igazolványra, mostantól fogva pedig a magyar személyazonosító igazolvány igényelhető a csíkszeredai főkonzulátuson is. Az új személyazonosító igazolvány használható külföldre utazásra, de alkalmas a polgár elektronikus úton történő közhiteles azonosítására, illetve elektronikus aláírás létrehozására is. Az okmány kiállítása minden esetben ingyenes. Az igazolvány igénylése a csíkszeredai főkonzulátuson előzetes, telefonos időpontfoglalás alapján lehetséges a 0366 087 000-s számon. A kérelmek átvétele Csíkszeredában a Gál Sándor utca 9. szám alatti épületben (Lázár-ház) történik.

A főkonzulátus arra kéri az igénylőket, hogy a kérelem beadásakor vigyék magukkal érvényes magyar vagy román útlevelüket, vagy román személyazonosító igazolványukat, magyar lakcímkártyájukat és honosítási okiratukat, illetve – ha rendelkezésre áll – a magyar anyakönyvi kivonataikat is.

A 14 év alatti kérelmezők esetében mindkét szülőnek jelen kell lennie a kérelem beadásakor. Ha személyesen csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a másik szülőnek a közjegyző előtt tett, a személyazonosító igazolvány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát.

Az okmányokat Budapest Főváros Kormányhivatala állítja ki a jogosultak részére. Az elkészült személyazonosító igazolványok várhatóan az igénylést követő négy-öt héten belül vehetők át a külképviseleten.

Az állandó személyazonosító igazolvány 18 év alattiak esetében három évig érvényes, 18. életévüket betöltött kérelmező esetében pedig hat évig. A 65. életévet betöltött jogosult kér­heti határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kiállítását.

Az új típusú személyazonosító igazolvány elektronikus tároló elemben, csipben tartalmazza az okmányon szereplő valamennyi személyes adatot és okmányadatot, beleértve a jogosult arcképmását, aláírását, valamint az ujjnyomatát is. Ha a magyar állampolgár társadalombiztosítási azonosító jellel, valamint adóazonosító jellel rendelkezik, akkor csipben ez is rögzítésre kerül, ezáltal képes lesz ezen azonosítók igazolására az okmány segítségével. Az elektronikus személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos további információk megtalálhatók a www.eszemelyi.hu oldalon.