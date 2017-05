A La Repubblica napilap értesülése szerint a belügyi tárca pontos ütemtervet dolgozott ki a helyzet kezelésére. Év végéig 200 ezer vagy ennél is több ember érkezésével számolnak, miközben már jelenleg is mintegy 180 ezer menedékkérő vagy illegális bevándorló tartózkodik a különböző olaszországi befogadó központokban. Év eleje óta több mint 43 ezren érkeztek az országba, ez majdnem negyven százalékkal több, mint a tavalyi év ugyanezen időszakában. Többségük Nigériából, Bangladesből és Guineából érkezett.

Az érkezőket – akik majdnem kivétel nélkül a dél-olaszországi partokon kötnek ki – az olasz tartományok között akarják szétosztani, megnövelve a migránskvótákat. Lombardiában, amely eddig is a legtöbb migránst fogadta be, év végéig az eddigi 25 ezer helyett 28 ezer embert helyeznek el, Campaniában pedig az eddigi 16 ezer helyett 19 ezret. A kétezer lakosnál kisebb önkormányzatoknak hat migránst, a kétezer lakosnál nagyobbaknak minden ezer lakosra 3,5 embert kell befogadniuk, míg a nagyvárosoknak – amelyeket már eddig jobban megterheltek – két migránst minden ezer lakos után. Az önkormányzatok továbbra is önkéntes alapon fogadhatnak be menedékkérőket: eddig a mintegy nyolcezer olasz városból 2880 csatlakozott. A befogadott személyek után az önkormányzatok napi 35 eurót kapnak, valamint más költségvetési támogatást, adókedvezményeket.

Ezzel egy időben a belügyminisztérium megkezdi az úgynevezett kiutasító központok kiépítését az illegális bevándorlók kitoloncolására. Júliusig tizenegy központ készül el – írta a Corriere della Sera. A kiutasító központokat a lakott területtől távol, repülőterek közelében alakítják ki, ahonnan gyorsan, kis csoportokban tudják hazaszállítani a menedékkérelemre nem jogosult migránsokat. Minden tartományban egy-egy központot hoznak létre.

Az olasz belügyminisztérium már korábban kidolgozta az új migrációs rendszert, benne a menedékkérelmek elbírálásának szigorításával és az illegális bevándorlók kiutasításának felgyorsításával, és áprilisban a római parlament is elfogadta azt.