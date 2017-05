Kovászna megyében jelenleg 161-en tanítanak matematikát V–XII. osztályban, közülük tizenhatan nyugdíjasok, illetve szakképzetlenek, huszonkilencen több mint harminchat éve tanítanak, ötvenhárman betöltötték az ötvenhatodik életévüket, huszonegy matematikus 61–65 év közötti, és alig tizenketten tartoznak a harminc év alatti korosztályhoz. Fizikát ötvenhárman tanítanak Háromszéken, harmincöten 50–60 év közöttiek, és csupán négyen nem lépték át a harmincadik életévüket. A megye negyvenöt kémia­tanára közül tizenhárman hatvan év fölöttiek, közülük nyolcan nyugdíjasok, tizenheten betöltötték az ötvenet, de még nem érték el a hatvan évet, egyetlen kémikus tanít, aki még nem ülte meg a harmincadik születésnapját. A biológia szakosok sem fiatalabbak: ötvenkét pedagógusból huszonegyen túl vannak az ötvenen, csupán ketten tartoznak a harminc év alattiak korosztályához. A főtanfelügyelő elmondta, a reál szakos tanárok hiánya országos jelenség, a megemelt fizetések ellenére sem eléggé vonzó a katedra azok számára, akik más ágazatokban is el tudnak helyezkedni. A matematikusok többsége végzés után inkább az informatikát választja, de a többi reál szakos is talál magának munkát a tanügyön kívül. A helyzetről tájékoztatták az egyetemeket, és kérték, tegyék vonzóvá a szóban forgó szakokat és általában a pedagógiai képzést, mert gondot okoz, ha továbbra sem lesz utánpótlás, nem lehet szakképzettekkel lefödni a matematika-, fizika-, kémia- és biológiaoktatást.



Ezek szerint eljön az idő amikor nem lesz aki megtanítsa a szorzótáblát ? Ki fog tanítani egyáltalán? A pedagógia katasztrófának néz elébe . Mint az emberiség úgy általában .







Ja. Addig csúfoskodtak a tanüggyel, addig taposták, megalázták a tanárok méltóságát, hogy most a fagyi visszanyalni készül. A simán hazudó elit megoldja majd ezt a problémát is simán. Tulajdonképpen nem is probléma. A szolgalelkű, soha nem pofázó, hűségesen adózó, bunkók kitenyésztése nevezetű országos stratégiaterv számárá kapóra jön. Majd fogja tanitani a bioszt a tornatanár, a kémiát ezután a tehnológiatanár veszi kézbe, a fizikát megtanulják filmekből és az "Állitólag" nevezetű műsorokból, a mateket a diákok hatalmas örömére ejtik a programból. Mennyit féltünk a matektanártól, mennyit bőgtünk és verekedtünk mert s.ggfejek voltunk megérteni a mateket. Hányszor taslizott meg apád a matek hármasodért ? Most vége a szenvedésnek ! Hálistennek kihaltak a matektanárok és mi boldogan butulhatunk tovább a telefonjaink mellett.







Nem fogható teljesen a fizetésre, hogy megürültek a reál katedrák. A sok értelmetlen papírmunka is sok fiatalt elűz – lassan nem tudsz a szakoddal foglalkozni, mert éppen jelentést kell írj egyre nagyobb sültelenségekről. Az egész rendszer rosszul elgondolt, nem sok köze van a gyakorlathoz úgy, hogy van valami igazuk a diákoknak, amikor érdeklődnek egy-egy fejezet használhatóságáról. A gyerekek többsége nem tanul és ezért a tanárt hibáztatják az anyukák. Egyre több az olyan szülő aki otthon a gyermekei előtt mocskolja a tanárokat, hamis papírokkal akarja igazolni a hiányzásokat és hazudik a tanárnak. Ha csak ennyi negatívumot összesítünk, akkor látható, hogy egy fiatalnak elég nehéz kezdeni.







Szerintem amennyire igénye van a mai ifjúságnak a reál tantárgyakból, azt a tanítónénikék is simán le tudják adni, ha még arra is van igény egyáltalán, minek fizetni a nagy apparátust?







Az a pár kivétel, akikkel foglalkoznak a tanárok, azok vegyenek magánórát, ha többet akarnak tudni, ez simán 1 %- alatt van.







na az egykor híres (és félelmetes) Matemetika-Fizika Líceum oda...lett (lehetne fogalmazni hétköznapiasan is). Ma már mindenkiből humán (bárcsak lenne az!) diplomást csinálunk, sőt hatványozottan diplomást. Lassan a jó matektanárból és vízgázszerelőből lesz hiány! de sebaj jönnek a szír és középafrikai szakemberek...







A minap jutott a tudomásomra, hogy például Winkler Juliu, alis Gyula europarlamenti képviselő nyíltan felsorakozott a liberális Führer, Soros mögé! Ki tudja még hányan eveznek ebben a hajóban itthon is és Brüsszelben is? Sorosnak feltett szándéka, hogy megvalósítsa a nyitott társadalmat, értsd a szellemi zombik tömegeit gyártvani futószalagon. Ehhez elsősorban az oktatást-nevelés kell az "igényekhez" igazítani. Ezért kell kinevelni azt az oktatógárdát, amelyik nyikkanás nélkül kiszolgálja ezt a trendet. Természetesen nem általában a pedagógusokról beszélek, - jó részük nekik is áldozat - hanem az oktatáspolitikáról, azokról a döntéshozó szervekről és pártokról, köztük az udéméréről, amelyek egyébként nem lennének képtelenek megfelelő oktatási törvényt kidolgozni, de inkább a hatalomból való részesedést választják! Az meg köztudottan állandó megfelelési kényszer alatt van Brüsszel felé! S ezzel a bűvös balliberális kör bezárult.

Megjegyzem, nem általában beszélek, kivétel az udéméré, akit negyedszázada immár a hatalmon maradáson kívül csak annyiban érdeklik a magyar közösség gondjai-bajai, hogy morzsákat odavetve nekik, megtarthassa szavazóbázisát. Sajnos ez tény és való! S még a Fidesz támogatását is élvezi újabban. Megáll az ész!







Ferencz, a Fidesznek szüksége van/lesz az erdélyi szavazatokra (és egyre inkább szüksége lesz), ezért olyan nyájas barátok az udemerével (merthogy az udemeré segíti az erdélyieket a magyar állampolgárság megszerzésében) Ennyi. Nem ideológiai alapokon nyugvó összeborulásról van itt szó.