Következő írásunk

Ép ésszel nehéz felfogni, hogy miért zavarhat bárkit is a többnyelvűség. Hogy mitől csorbul a román állam tekintélye, ha abban a térségben, ahol jelentős a valamely kisebbségben élő nemzeti közösséghez tartozók száma, a román mellett például magyarul is feltüntetik az intézmények nevét, magyarul is lehet formanyomtatványokat kitölteni, az adófizető anyanyelvén fordulhat az adólejeiből fenntartott állami hivatal munkatársaihoz, egyáltalán: ha az állam nemcsak ugyanazokat a kötelességeket írja elő számára, mint a többségi nemzeti tagjainak, hanem ugyanazokat a jogokat is biztosítja.