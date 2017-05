Az alapítványnak hosszú évek óta célja, hogy a Magyarországon kívüli területeken is jelen legyen, és minél több diákhoz, fiatalhoz eljuttassa a naprakész pénzügyi-gazdasági ismereteket, így segítve őket abban, hogy sikeres felnőttek lehessenek, jövőtudatosan gondolkodjanak – hangsúlyozta átfogó összegzésében Sarkady-Kiss Lilla. A projektvezető kiemelte, a négy oktatási intézménnyel létrejött stratégiai partnerség révén Közép-Európában, valamint Kelet-Közép-Európában ingyenesen tudják terjeszteni pénzügyi-gazdasági edukációs programjukat. Az uniós támogatással megvalósult projekt célja, hogy három ország társadalmát, oktatását, kultúráját gazdagítsák, illetve fejlesszék a pénzügyi-gazdasági oktatást Magyarországon, Romániában és Szovákiában. A középpontban az OTP Fáy András Alapítvány által kidolgozott oktatási-képzési rendszer áll, amely gazdálkodási tudatosságra neveli a fiatalokat. Ezt a tananyagot továbbfejlesztették, európai uniós ismeretekkel bővítették, valamint olyanokat is készítettek, melyeket a romániai, illetve a szlovákiai környezethez igazítottak. Egyes tréningmodulokat tartalmilag átdolgoztak, és készült román, illetve szlovák nyelvű fordítás is – mutatott rá a projektvezető, aki felhívta a figyelmet arra is, az ingyenes oktatási programba bármely romániai oktatási közintézmény bakpacsolódhat. Számokat ismertetve Sarkady-Kiss Lilla elmondta, a tréningezés időszakában Magyarországon 2100, Szlovákiában 844, míg Romániában 1163 diák részesült interaktív gazdasági képzésben, ám augusztusig, a projektidőszak végére a jelenlegi 4100-ról várhatóan 5200-ra bővül majd a felkészített tanulók köre. A pedagógusokkal a módszertant, az élményalapú oktatást ismertették meg, a partneriskolák mintegy száz tanára pedig módszertani bemutatókon vett részt – ezeket saját testvériskoláiknak is ajánlották, így ők is be tudtak kapcsolódni az Erasmus+ projektbe.