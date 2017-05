A kiírás újdonságai közt a cégcsoport vezetőségét képviselő Ema Alexa kiemelte, az RGT Románia alkalmazottjainak gyerekei mellett bárki pályázhat, céljuk ugyanis az, hogy minél több tehetséges, jó teljesítményű gyermeket támogassanak. A pályázók köre viszont szűkült, onnan lehet jelentkezni, ahol az RGT-nek kirendeltségei működnek: Sepsiszentgyörgyről, Kézdivásárhelyről, valamint Barótról. Minden pályázónak egy dossziét kell összeállítania, eredményeit alátámasztandó, fényképeket, okleveleket, hang- és videófelvételeket, sajtómegjelenést kell mellékelni a pályázati űrlaphoz, iskolai igazoláshoz, születési bizonyítvány vagy személyazonossági másolatához. Ugyanakkor egy mentor vagy felkészítő pedagógus ajánlólevelét is várják, az ötletgazdák ugyanis fontosnak tartják a velük történő kapcsolattartást is. Az oklevelek, elismervények mellett a pályázók terveik leírását is benyújthatják, illetve minden olyan bizonyítékot, melyek az eddig elért eredményeiket tükrözik. A program lebonyolításával megbízott Bóbita Egyesület képviselője, Orbán Imola elmondta, az előző évben mintegy 130-an pályáztak a támogatásra, így nagyon nehezen sikerült döntést hozni. A jelentkezések elbírálását ezúttal is szakemberek, pedagógusok bevonásával végzik. Ugyanakkor kiemelte, szívesen segítik tanácsokkal a diákokat és szüleiket, hogy megfelelő dokumentációt állítsanak össze. A pályázati anyagokat május 15. és június 15. között fogadják, az eredményhirdetést július elsejére tervezik. A kiírás dokumentációja május 15.-től lesz elérhető a Bóbita Egyesület és az RGT Románia Facebook-oldalán, e-mailben az info@bobita.ro címen és az iskoláknál egyaránt igényelhetők. (A pályázatokat postai úton június 15-ig a Bóbita Egyesület címére kell továbbítani – Kézdivásárhely, O. P. 1, C. P. 10.)

A programismertetőn részt vett Balogh Hanna többszörösen díjazott cselgáncsozó, a korábbi sikeres pályázók egyike, aki elmondta, jól jött a támogatás, ösztöndíját a versenyekre történő felkészülésre és sportszerek beszerzésére fordította.