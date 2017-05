A gidófalvi Erdős Gábor Kultúrotthonban már a program megkezdése előtt ünnepi hangulat uralkodott, hisz nemcsak a szomszédok, falusfelek találkoztak egymással, hanem azokkal is ismerősként fogtak kezet, akik Étfalvazoltánból, Fotosmartonosról, Angyalosról érkeztek. Bár mindannyian különbözőképpen élik meg az időskort, közös bennük, hogy egészségük romlása miatt időnként vagy rendszeresen segítségre, gondozásra szorulnak. Erre utalt Bereczki László tiszteletes, amikor azt mondta, attól, hogy a test megromlik, az ember nem válik értéktelenné, hisz abból az élettapasztalatból, amelyet az idősek átadhatnak az utánuk jövőknek, sokat tanulhatunk. Antalka Hajnalka a Diakónia ápolójaként havonta kilencven-száz háztartásban fordul meg, ötven-hatvan időshöz rendszeresebben, másokhoz alkalmi hívásra kopog be. A Diakónia kis Matiz autójával Sepsiszentgyörgyről ingázó beteggondozó elmondta: Gidófalván otthon érzi magát, és példaképének tartja a falu legidősebb emberét, a 95 éves Ferencz Pált, aki időskora ellenére maga építette meg udvara bejárati kapuját, házát és környékét rendben tartja. A szálegyenes Ferencz Pált és egy évvel fiatalabb falusfelét, Porzsolt Dénest a szervezők is méltatták.

Tóth Anna, a Diakónia Keresztyén Alapítvány otthoni gon­dozószolgálatának vezetője felidézte 2006. augusztus 29-ét, amikor a gidófalvi önkormányzattal aláírták az együttműködési szerződést az idős betegek ápolására, és felavatták az angyalosi Diakónia-irodát, amely jelenleg is a szolgálat rendelkezésére áll. Azt mondta, a helyi önkormányzatok támogatása nélkül nem folytathatnák tevékenységüket, a tőlük származó összegek közel felét fedezik az évi kiadásoknak. Az alapítvány jelenleg három városban és tizennégy községben folytat gondozói tevékenységet, Baróton és Kommandón mosodát tart fent, egészségügyi segédeszközöket kölcsönöz, Sep­siszentgyörgyön és Baróton idősklubot, a megyeközpontban gyászfeldolgozó csoportot működtet, a fiatal önkéntesek révén udvar- és kerttakarítást vállal, tematikus előadásokat, képzéseket szervez. A törvénykezés módosítása miatt, amely azt írja elő, hogy uniós támogatásból nem lehet bentlakás jellegű idősotthont létesíteni, a Diakóniának le kellett mondania az ötven fő befogadására tervezett, palliatív ellátást is biztosító központ létrehozásáról, és a kis kartonbögrékben gyűjtött összegekből egy másik tervet valósítanak meg – közölte Tóth Anna. Egy, a málnási református egyházközség tulajdonát képező épületben tizennégy férőhelyes idősotthont alakítanak ki a családi gondozás lehetősége nélküli gyógyíthatatlan betegek számára.

A gidófalvi Idősek napját a Diakónia a helyi önkormányzattal közösen szervezte, az alapítvány ebbéli elképzelése egybeesett Berde József polgármester kezdeményezésével, aki azt mondta, ezentúl minden esztendőben meg szeretnék tartani ezt az ünnepet. Méltányolta az alapítvány tevékenységét, és elmarasztalta az államot, amiért akadályozza a civil szervezeteket abban, hogy segíthessenek. Az eseményen Mátyás Judit magyar szakos tanár irányításával a helyi Czetz János Általános Iskola diákjai verses-dalos műsort mutattak be, a résztvevők nevében Máthé Irén nyugdíjas zoltáni tanítónő mondott köszönetet.