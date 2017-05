Páll Endre, Kézdiszentkereszt polgármestere arról számolt be, hogy a kőcsorgó már a rendszerváltás előtt elkészült, de azóta sem sikerült levezetni a borvizet, ezért pár éve egy hozamban gazdag forrás vizét fogták be. Azért gondoltak a lefödésre, mert nagyon népszerű a forrás, naponta több tízen visznek innen vizet. Esős időben megvéd az elázástól, nyáron pedig az erős napsütéstől, és a lefödés alatt le is lehet ülni – összegzett. Azt is megtudtuk, hogy az édesvíz-vezeték mellé egy másikat is lefektettek, ame­lyen a híres-neves polyáni borvizet akarták levezetni a korsós csorgóhoz, de ezt egyelőre nem tudják kivitelezni, mert nem született egyezség a töltöde tulajdonosával.