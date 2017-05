Azt is elmondta: jelenleg a tárcának nincsenek pontos adatai a rendszerben dolgozó orvosok számáról, ezért létrehoztak egy humánerőforrás-központot, amelynek az a feladata, hogy kimutatást készítsen az egészségügyben dolgozókról, illetve felleltározza a gondokat. (Maszol)

NEM OLYAN EGYSZERŰ. Műemlékvédelmi engedély kell ahhoz, hogy eltávolítsák a Városháza feliratot a csíkszeredai polgármesteri hivatal homlokzatáról, és ez nem is olyan egyszerű. A magyar felirat eltávolítására végleges bírósági ítélet kötelezi a városvezetést (a pereket a Dan Tanasă által vezetett egyesület kezdeményezte), de az épület műemlék, és emiatt minden beavatkozás engedélyköteles. Bakos László, a Hargita Megyei Kulturális Igazgatóság vezetője elmondta: az engedélyt a polgármesteri hivatalnak kell kérnie, mert ő a tulajdonos. A felirat levételéhez urbanisztikai bizonylatot kell kibocsátani, amelyet a megyei kulturális igazgatósághoz kell továbbítani, és amelyet még a brassói központú Területi Műemlékvédelmi Bizottságnak is jóvá kell hagynia. Mivel csak a magyar feliratot kell eltávolítani, a románt át kell helyezni, hogy középre kerüljön – ehhez viszont szükség van egy tervre, amelyet az illetékes bizottságnak is el kell fogadnia, hogy engedélyezzék. (Székelyhon)

VULGÁRIS HONATYÁK. Elhagyták a parlament üléstermét a Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ) képviselői és szenátorai, így tiltakoztak a Románia parlamentjét jellemző „külvárosi színvonal” ellen. A törvényhozás két házának tegnapi összevont ülésén Nicolae Bacalbaşa SZDP-s képviselő a szószékről obszcén gesztusokat és sértő megjegyzéseket tett a szenátorok és képviselők jogállását szabályozó törvényjavaslat vitáján, és az MRSZ honatyái ezt túlságosan soknak érezték. A párt elnöke, Nicuşor Dan elmondta: bizonyos törvényhozók minősíthetetlen stílusban beszéltek a parlamentben, alakulatuk szankciót fog kérni Corneliu Bichineţ és Nicolae Bacalbaşa ellen. (Digi24)