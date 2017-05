Az autósrendezvény támogatását – többek között – Kézdivásárhely önkormányzata vállalta. Az esemény egyedülálló élményt kínál majd azoknak, akik ellátogatnak a Skat-Kart gokartpályára, ám azokat sem hagyja ki, akik esetleg csak a régi autókat szeretnék megnézni. Az ünnepélyes esemény keretében ugyanis az összes jármű felvonul Kézdivásárhely főterén, május 12-én, pénteken 17 órakor.

Az autósviadal további két napján izgalmas futamok várhatók: május 13-án, szombaton és május 14-én, vasárnap 9–18 óra között több fordulóban, összesen öt kategória régi autói mérik össze a lóerőket. Az első csoportban az ezer köbcenti alatti autók, a másodikban az ezer és ezerötszáz köbcentis, a harmadikban kétezer köbcentiig, a negyedik kategóriában pedig a kétezer köbcenti feletti autók nevezhettek be. Az ötödik csoport versenyzői raliautóval indulhatnak. A verseny szabályzata előírja, hogy az első négy kategória autói minimum 25 évesek kell hogy legyenek, az ötödik kategóriában 20 év a minimum autóéletkor. Egy kör 1400 métert jelent, a versenyzőknek összesen 4300 métert kell megtenniük, amelyből 2800 méter az időmérő táv. A verseny mellett egyéb izgalmakat is kínál az egyedülálló esemény: a szervezők ígérete szerint a megmérettetésen többszörös országos ralibajnokok is részt vesznek, valamint olyan autótulajdonosok, akiknek járműve több mint 30 éves. További információkat a szervező Klausenburg Retro Racing honlapján, a www.klausenburgretro.ro-n találnak az érdeklődők.