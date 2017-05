A szervezők az eseményt a bibliai Példabeszédek Könyvéből vett idézettel hirdették meg: „Mutasd meg a fiúnak, melyik úton járjon, s akkor sem hagyja el, amikor idősebb lesz”. A már több éve megszervezett apa-lánya lelkinapok sikerén felbátorodva úgy gondolták, hogy egy másik nagyon fontos kapcsolatra, az anya-fia kapcsolatra is érdemes jobban figyelni.

Ezúttal a fiúkat nevelő édesanyákat próbálták megszólítani, segítve őket abban, hogyan viszonyuljanak fiúgyermekeikhez az egyes életszakaszokban, hogyan biztosítsák az egészséges kötődést, illetve hogyan segítsék az egészséges leválást a férfias érettség elérése érdekében, miként vezessék őket a hit útján.

A lelkinap előadója, Borota Gábor csíkszerdai pszichológus Nevelni és nevelve lenni című előadásában a fiúk nevelése kapcsán adott használható, gyakorlatias támpontokat, hangsúlyozva, hogy az édesanyák munkájára nagy szükség van fiaik életében, sokat tehetnek azért, hogy a fiúk érett felnőtt férfivá válhassanak.

A szakember szerint a fiúk és lányok között alapvető különbségek vannak hormonális szinten is. A fiúkban tízhússzor annyi a tesztoszteron, mint a lányokban, ez arra készteti őket, hogy folyamatosan kockázatokat vállaljanak, új dolgokba menjenek bele. Keresik az izgalmakat, versengőbbek, győzni akarnak, mozgékonyak, izgágábbak is emiatt. Az édesanyák feladata épp ezért az, hogy ismerjék a fiúk veleszületett sajátosságait, elfogadják és kezelni tudják a bennük lakozó és kibontakozni vágyó teremtő erőt.

Az előadás után fiúkat nevelő édesanyák tanúságtétele következett, akik megtapasztalásaikkal, a fiaik nevelése során megélt helyzetekből fakadó tudásukkal próbálták gazdagítani asszonytársaikat.

A budapesti Udvardy Erzsébet hat fiúgyermeke közül négyen már családosok, ketten a papi hivatást választották. A 71 éves édesanya nemcsak a saját tapasztalatait osztotta meg, hanem fiai és az egyik menye írásos visszajelzéseit is felolvasta hallgatóságának. Elmondása szerint a gyermeknevelésben a legfontosabb elvük az volt, hogy férjével egységben legyenek, egy irányba tekintsenek, és a legjobb szándékuk szerint tegyenek meg mindent gyermekeik testi-lelki fejlődéséért. Ilyen körülmények között Isten kegyelme még az esetleges gyermeknevelési hibákat, tévedéseket is képes elfedni, jót tud kihozni mindabból, amit időnként elrontunk.

A sepsiszentgyörgyi Mihály Magdolna, három fiú édesanyja és a négy fiút nevelő csíkszeredai Domokos Ilona tanúságtételükben a mindennapok során is hasznosítható ötleteket adtak az édesanyáknak, hitelesek voltak, betekintést engedtek a nevelési módszereikbe. Nemcsak a jót emelték ki, hanem a gyermeknevelés során megtapasztalt nehézségeket, buktatókat is. Arra is rámutattak, hogyan tudtak helytállni egy-egy ilyen nehéz helyzetben, és hogyan tudtak kikerülni belőle. Az ebédszünet után kiscsoportokban folytatódott a beszélgetés a nap témája kapcsán, a lelkinap szentségimádással, és a Kovács Károly segédlelkész által celebrált szentmisével ért véget.

Kertész Tibor