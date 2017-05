Az egyméteresre is megnövő, gyomtársulásokban sem ritka, szőrös levelű növény a keresztesvirágúak (Brassicaceae) családjába tartozik, jelzi ezt négy sziromlevelű fehér virága is. Veseformájú levelei hosszú nyelűek, kihegyesedők. Ritkás erdőkben csoportosan nő, jelzi a talaj magas nitrogéntartalmát.

Fiatal levelei vegyes salátákban gazdagabbá teszik ezek ízhatását. Valamikor Európában kerti termesztett fűszernövényként is ismerték, rendszeresen használták. Egyes országokban (pl. Angliában) szendvicsekbe teszik. Németországban húsok, sonkák páclevébe szórják a friss, felaprított kányazsombort. Túróba tehetjük, vajas kenyérre is szórhatjuk a vagdalt levelet.

Zöldfűszeres krém készítése: a kányazsombor leveleit mosás, megszárítás után vágjuk nagyon apróra, majd sóval, borssal és citrom levével keverjük össze, adjunk hozzá 50 ml olívaolajat, nyomjuk össze, majd tegyük csavaros tetejű befőttes üvegbe. Vigyázzunk, hogy az olaj mindig lepje el a levélvagdalékot. Hűtőszekrényben tároljuk felhasználásig. Sokáig megőrzi jellegzetes ízét. Szószokat, leveseket, tészta- és burgonyaféléket fűszerezhetünk vele.