Megfosztotta frakcióvezetői, illetve a szenátus jogi bizottságának elnöki tisztségétől Şerban Nicolae szenátort (fotó) az SZDP, amiért a múlt héten a korrupcióért bebörtönzött elítéltekre is ki akarta terjeszteni a közkegyelmi törvénytervezetet, és hat hónapra felfüggesztette a parlamenti szószékről obszcén gesztusokat és sértő megjegyzéseket tevő Nicolae Bacalbaşa képviselő párttagságát.

Merő véletlenségből ugyancsak tegnap kezdődött el Cătălin Rădulescu pere is: az SZDP-ből önmagát felfüggesztő képviselőt a fegyvertartásra vonatkozó jogszabályok áthágása miatt állította bíróság elé a legfőbb ügyészség. És ez nem minden: a parlament a napokban tűzte napirendre a pénzügyi felügyeleti hatóság szintén SZDP-s elnökének visszahívására vonatkozó jelentés megvitatását. Mişu Negriţoiu leváltását Liviu Dragnea sürgeti, mert a pénzügyért vádolja a magánnyugdíjakról szóló botrány kirobbantásával.

Az SZDP végrehajtó bizottsága tegnap ült össze, hogy megvitassa az újabb közfelháborodást kiváltó ügyeket; a szankciókat Liviu Dragnea javasolta. A pártelnök azt állította, hogy a szenátus jogi bizottságában tevékenykedő párttársai – élükön Şerban Nicolae bizottsági elnökkel – az SZDP „több ízben kifejtett álláspontját” figyelmen kívül hagyva, a pártvezetés felhatalmazása nélkül fogadtak el olyan módosító javaslatot, amely a korrupciós bűncselekményekért bebörtönzött elítéltekre is kiterjesztette volna a közkegyelmi tervezet hatályát. Az újabb közfelháborodási hullámot és utcai tüntetéseket kiváltó módosítást már másnap visszavonta a bizottság, miután az SZDP elnöke bejelentette, hogy nem támogatja a kezdeményezést. Tegnapi sajtóértekezletén Dragnea már azt is megkérdőjelezte, hogy a közkegyelmi tervezet elérheti eredeti célját, vagyis hozzájárulhat a börtönök tehermentesítéséhez. A héten megjelent statisztikák szerint alig több mint négyszáz rab szabadulna, ha – az erőszakos és korrupciós bűncselekményekért elítéltek kivételével – minden tíz év alatti büntetésből három évet elengednének. Országszinten azonban nyolcezer elítéltet kellene kiengedni a több mint 27 ezer közül ahhoz, hogy a bent maradóknak legalább négy négyzetméternyi hely jusson fejenként, ahogyan az európai szabványok előírják. Dragnea közölte: leállítják a közkegyelmi tervezet vitáját, amíg az igazságügyi minisztérium kidolgozza a börtönök túlzsúfoltságának enyhítését célzó teljes törvénycsomagot. Sajtóértesülések szerint azonban a pártban feszültséget okozott a szenátusi frakcióvezető „feláldozása” és Dragnea pálfordulása, aki év elején még a frissen hivatalba lépett Grindeanu-kormány egyik sürgős teendőjének nevezte a közkegyelmi törvény elfogadását.

Az SZDP szenátusi frakciójának vezetését Mihai Fifor, a jogi bizottságét Robert Cazanciuc veszi át.

Bíróság előtt a gépfegyveres képviselő

Cătălin Rădulescu március elején jelentette ki az Adevărul napilapnak, hogy AKM gépkarabély van a birtokában, és kész használni. Ezt követően a rendőrség visszavonta fegyvertartási engedélyét, 2500 lejes bírság kifizetésére kötelezte, és feljelentette a fegyvertartásra vonatkozó szabályok áthágása miatt. A legfőbb ügyészség március 15-én a közrend és nyugalom megzavarása miatt indított bűnvádi eljárást ellene. Március 20-án Rădulescu bejelentette: helyzete tisztázásáig felfüggeszti tagságát az SZDP-ből, amelynek 21 éve tagja. A politikus szerint szavait félremagyarázták, az ügyészség eljárását pedig illegálisnak és alkotmányellenesnek tartja.

Negriţoiu nem mond le

Nem aggasztja esetleges vissza­hívásának lehetősége a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság elnökét: Mişu Negriţoiu saját megfogalmazása szerint szívesebben veszi, ha politikusok távolítják el, mintha a korrupcióellenes ügyészség tenné. Saját elhatározásból azonban nem fogja elhagyni a tisztséget, inkább megvárja az esetleges politkai döntést, amit tervei szerint megóv majd.