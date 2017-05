SEBASTIAN GHIŢĂ SKYPE-ON. Videókonferencia keretében kíván részt venni az őt érintő tárgyalásokon Sebastian Ghiţă volt szociáldemokrata képviselő, aki tavaly decemberben megszökött a Romániában elkezdődött büntetőperei elől, és most a belgrádi központi börtönben ül. A bírák június 6-ra halasztották a tárgyalást abban az ügyben, amelyben Iulian Bădescu volt ploieşti-i polgármester ellen is vádat emeltek; Ghiţănak az igazságügyi minisztérium közvetítésével küldenek idézést. Ebben az ügyben azzal vádolják, hogy megvesztegette Bădescut (egy házat adott neki cserébe azért, hogy 2013-ban polgármesterként 1,5 millió lejes többlettámogatást ítélt oda törvénytelenül a ploieşti-i CSU Asesoft kosárlabdaklubnak). A per 2015 júliusában kezdődött, Ghiţă ellen megvesztegetés, hivatali visszaélésre való felbujtás és pénzmosás miatt, Iulian Bădescut pedig megvesztegetés elfogadása és hivatali visszaélés vádjával állították bíróság elé. Ugyancsak június 6-án tárgyalja a legfelsőbb bíróság az országos korrupcióellenes ügyészség igénylését, amelyben egy harmadik előzetes letartóztatási parancs kiadását kéri Sebastian Ghiţă ellen. (Agerpres)

HAVAZOTT IS. Havas eső hullott és havazott is szerda reggel Hargita megye magasabban fekvő területein, a Gyilkos-tónál és Hargitafürdőn. A legalacsonyabb hőmérsékletet a Bucsin-tetőn mérték, ott mínusz 2 Celsius-fok volt, Maroshévízen és Gyergyóalfaluban 2 fokot, Csíkszeredában 3 fokot, Székelyudvarhelyen pedig 4 fokot mutattak a hőmérők. Hargita megyében május 10-én 1976-ban mérték a leghidegebbet, akkor Gyergyóalfaluban mínusz 4 Celsius-fok volt. (Transindex)

A KIRÁLYSÁG NAPJA. A román királyság napja alkalmából a bukaresti Erzsébet-palotában szervezett ünnepségen mintegy 4000 meghívott vett részt. Délelőtt katonai ceremóniára is sor került. I. Károly román király fővárosi szobránál Margit hercegnő és férje, Radu herceg koszorút helyezett el tegnap. A délutáni fogadásra az ország minden megyéjéből és a Moldovai Köztársaságból is érkeztek meghívottak, a központi és a helyi hatóságok képviselői, az akadémiai, a kulturális, a tudományos, a politikai és az üzleti szféra jeles személyiségei. (Digi 24)