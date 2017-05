Európai uniós pályázaton elnyert, vissza nem térítendő támogatásból aszfaltoznák Uzon és Bikfalva utcáit. Az uzoni községháza a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (PNDR) 7.2-es tengelyén nyújtotta be 1,6 millió lej értékű pályázatát. A 7-es, Központi Régióban a fenti kiírásra összesen 170 pályázatot iktattak, Kovászna megyéből Uzon mellett Zabola és Torja községek is jelentkeztek. A pályázatokat március 23–28. között lehetett benyújtani, az első 12 percben elfogyott a megpályázható összeg. A legalább 50 pontot elért pályázatokat nyilvánították megfelelőnek, Uzon 60,1 pontot ért el, a másik két községünk is valamivel 50 pont felett teljesített.

Ráduly István, Uzon polgármestere érdeklődésünkre elmondta: a két településen befejezték az infrastrukturális munkálatok földalatti részét (néhány mellékutca kivételével), így lehet aszfaltozni. Ahol az utcaszélesség megengedi, járdákat, esővíz-sáncokat is kiépítenek – mondta a községvezető.

A pályáztatási rendszer felgyorsulását mutatja, hogy gyulafehérvári fejlesztési ügynökség szakemberei már terepszemlét is tartottak Uzonban, holott csak augusztusra várták őket. Ellenőrizték, hogy a pályázatban foglaltak megfelelnek-e a valóságnak. Szigorú kritériumrendszer szerint lehetett pontokat szerezni. Pontot ért, ha az aszfaltozandó út állomáshoz, templomhoz, orvosi vagy állategészségügyi rendelőhöz, tűzoltószertárhoz vezet, nemzeti utat köt össze megyei besorolásúval, európai uniós alapokból finanszírozott magánbefektetéseket szolgál ki (Bikfalván például egy panzió által korábban elnyert, 200 ezer euró értékű vissza nem térítendő uniós támogatás hozta jobb helyzetbe a pályázatot).

Uzon község egy új óvoda épületére is pályázik, ennek helyszínét is szemügyre vették a gyulafehérvári ellenőrök, és mindent rendben találtak. Ha nyer a pályázat, közel 600 ezer eurós (áfával együtt) összeget költhetnek a beruházásra. Az új óvoda 750 négyzetméter hasznos felületű lenne, ebédlővel ellátva, így hosszabbított programú tevékenységre is megfelelő lehet.

Uzon községben közel száz óvodás gyereket tartanak nyilván, helyszűke miatt két csoport a sportcsarnok öltözőjében folytatja tevékenységét. Az új óvodával minderre megoldás születhet – nyilatkozta Ráduly István.