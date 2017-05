Attól függetlenül, hogy a névadásról szóló határozatot Kézdivásárhely önkormányzata visszavonta, amint azt korábbi vizsgálatában az ügyészség is megállapította, Sebastian Cucu prefektus kérése nyomán a bűnvádi eljárást újraindították, és jelenleg az ügyészség kérésére a megyei rendőrség folytatja a bűnügyi kivizsgálást a Wass Albert utcanév ügyében.



csütörtök

ejnyebejnye

ejnyebejnye 2017. május 11.

Mai bine v-aţi ocupa cu sistemul jalnic de sănătate al vostru şi aţi construi autostrăzi .Mai bine aţi mări alocaţia de copil că numai în ţara voastră de vis e aşa de mic în toată Europa.

Neruşinaţilor, vă ocupaţi cu nişte chestii minore , dar problemele adevărate le ignoraţi.







csütörtök

tihi

tihi 2017. május 11.

Wass Albert nem csak az erdélyi magyar irdodalom hanem az egyetemes világkultúra egyik nagy személyisége. Mi az,hogy nevével nem lehet fémjelezni utcát,teret...mit jelent,hogy szobrait nem szabad felállítani a kisebbségi jogokat mintaképpen orvosló Romániában ??? Csupán azért,mert valakit kikiálltnak,valakire ráfogják csak úgy játékosból,hogy hazaáruló,hogy fajgyülölő és nemzetgyilkos ! Az alig 99 éves Romániában történt, történik és előreláthatólag történni fog csak meg az,hogy a bűnösöket nem büntetik és ártatlan embereket ítélnek el,bűntetnek, kitoloncolnak és megbélyegeznek !! Ma is ez történik,és ez történt a két világháború között és a felszabadulás után is ! Wass Albert író volt és élni is fog ! Ezt nem fogják kitörűlni a történelemből és a mindennapokból a román széslsőséges kakukkok,lakatosok sem dántönászék ! A könyvei, versei és irodalmi hagyatéka maradni fognak.nevét több tucat országban ismerik és megtisztelik...ott nem gond ,hogy tereket,utcákat és könyvtárakat neveznek el róla,szobrokat emelnek emlékének ! Sokan fogják kiálltani még,hogy Adjátok vissza a hegyeimet,olvasni fogják a Kard és kasza regényét valamint szavalni fogják verseit,Nem tudta elhallgattatni és eltenni láb alól őt sem a Csausiszta szekuritáté,nem fogja emlékét kitörűlni sem a mai Románia.Élni fog örökké,akkor is,ha nevét nem szabad kimondani! Valljuk Wass Alberttel,hogy a" VÍZ SZALAD,A KŐ MARAD" !







csütörtök

freaky

freaky 2017. május 11.

Ez az eloskodo Kakukk mikor repul mar ki Szekelyfoldrol???







csütörtök

Bodor_M_L

Bodor_M_L 2017. május 11.

ejnyebejnyének:

Igaza van! De...

( A de-vel kezdődő mondat mindig zűrös...)

Szóval: de az egészségügy mindenhol rossz. még az EU élcsapatát, a mai "Nagytestvért" is érik jogos bírálatok. Megjavítása pénzbe kerül. A család támogatás még inkább!

Sokkal egyszerűbb egy irodalmi világ nagyságot gyalázniuk, különösen, ha az magyar, és véletlenül arisztokrata is.

Nem tudják megbocsátani, hogy a súlyos népbírósági ítéletükről több ponton bebizonyították hogy az hazug érvekkel alátámasztva, indokolva - megrendelésre - készült.

Hazugságra épült ország, kitalált történelemmel, vétke igazság szolgáltatással fenntartva.