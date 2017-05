Az átadási határidő egyébként még messze van – 24 hónapot szabtak meg a tavaly ősszel –, tehát még nem csúsztak meg semmivel, de ez nem jelenti azt, hogy jól állunk. A Gyöngyvirág utcát gyorsan be lehetne fejezni – az aszfaltozás napok kérdése –, de ha nem jön meg a minisztériumi papír, a város saját költségvetéséből kell kifizetni a munkát.

A Kós Károly utcában másféle a gond: a Brassó megyei útépítő cég a megemelkedett minimálbérekre hivatkozva szeretné felsrófolni az árakat, emiatt sok vita van, és állnak a munkálatok. Fel lehetne ugyan bontani a szerződést velük, de abból előreláthatóan per lesz (már a versenytárgyalás eredményét is megtámadták), ami egy-két évet is eltarthat, utána szakértői felmérést kell rendelni arról, hogy mi készült el és mi nem, újabb közbeszerzéseket kell kiírni, talán újra perelni, és ily módon talán 2025-ben lesz végre járható a Kós Károly utca...

A Testvériség utca ugyanabban a helyzetben van, mint a Gyöngyvirág: már csak az aszfaltot kellene elteríteni rajta, ám ehhez is a minisztériumtól várják a kiutalást – tudtuk meg Tóth-Birtan Csaba alpolgármestertől, aki azt is elmondta: ha meg is jönnek a várt iratok Bukarestből, esőben nem fognak aszfaltozni, mert azt szeretnék, ha tartós lenne az új burkolat.