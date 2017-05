Kisgyörgy Sándor sepsikőröspataki polgármester érdeklődésünkre kifejtette: a januári helyzethez képest – utoljára ekkor írtunk az egykori felszíni szénfejtő helyén kialakított tó ügyéről – annyi változott, hogy júliusban sor kerül az első tárgyalásra, de innen még mindig hosszú az út a rendezésig, azaz hogy a létesítmény végre a két önkormányzat tulajdonába kerüljön. Az elöljáró úgy véli, minden esélyük megvan arra, hogy a szaktárca ellen indított perből győztesen kerüljenek ki, de nem értik, miért volt szükség az ítélőszék részéről az időhúzásra, viszont más lehetőségük nincs, mint megvárni, hogy az igazságszolgáltatás elvégezze a dolgát.

Mint arról több rendben beszámoltunk, a tó tulajdonjoga feletti vita tavaly fajult odáig, hogy Kisgyörgy Sándor, illetve Máthé Árpád, Árkos község polgármestere úgy döntöttek, perre mennek a minisztériummal. A kereset benyújtását végül késő őszre halasztották, egy bukaresti ügyvéd vállalta az önkormányzatok képviseletét a szaktárcával szemben. A felperesek azt szeretnék elérni a per révén, hogy a minisztérium ismerje el – a bírósági ítélet hatására –, hogy a bányát egykoron működtető Országos Széntársaság tulajdonképpen nem rendelkezik semmilyen, a tulajdonjogát bizonyító okirattal, tehát igényeket sem fogalmazhat meg ezen a téren. Mint azt korábban jeleztük, a jó pár éve csődeljárás alatt álló társaság egy 2002-ben kibocsátott kormányrendeletre hivatkozik, melynek értelmében maga a tó és mintegy 250 hektárnyi, mindkét község közigazgatási területén található terület a vállalat tulajdonát képezi. A jogszabály alapján egy birtokosi bizonylatot is kézhez kaptak, ami viszont nem egyenértékű a birtoklevéllel, ráadásul később a jogszabályt hatályon kívül helyezték, így elviekben az említett okiratok is elvesztették érvényességüket. Telekkönyvi nyoma ugyanakkor nincs állításaiknak, egy 20 hektáros területet leszámítva, amihez más úton jutottak. A szaktárca 2014-ben egy bizottsági felmérés nyomán megerősítette, hogy a létesítmény, valamint a hozzá tartozó terület a két községet illetné meg (a földterületek 80 százaléka Sepsikőröspatakot), de azóta sem kormányhatározatban, sem rendeletben nem rögzítették ezt.