A polgármester arról tájékoztatta az önkormányzati képviselőket, hogy a határozattervezet elfogadása nem tűrt halasztást, a soros tanácsülésre pedig csak május 18-án kerül majd sor. Módosítani kell a helyi büdzsét, mivel végre sikerült beszerezni minden jóváhagyást, aláírást a banki kölcsön átütemezésével kapcsolatosan. A három banktól felvett kölcsön jelenleg 7 millió 835 ezer lej, és az átütemezés révén átmentek a Román Kereskedelmi Bankhoz, ami hosszú távon előnyös az önkormányzatnak, mivel mintegy hatszázezer lejes kamat kifizetésétől mentesülnek – hangsúlyozta az elöljáró.

Bokor Tibor azt is közölte, hogy a városi kórház a New Fashion nadrággyártól 244 ezer lej támogatást kapott, amit egészségügyi gépek vásárlásánál önrészként használnak fel a második fél évben a tavaly elnyert egymillió eurós pályázatnál, így ez az összeg is szerves része a helyi költségvetésnek. Elmondta, amíg lehetett, húzta az időt, de most már kénytelenek átutalni a múlt évre a 243 ezer lejes környezetvédelmi adót a bukaresti ügynökség számlájára, ehhez jön hozzá a Gosp-Com Kft. 80 lejes illetéke a háztartási szemét tonnájáért. Ez ugyan kidobott pénz, de kötelesek törleszteni – mondotta az elöljáró.