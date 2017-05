A Hit és szabadság napok révén alternatívabb módon kívánják megszólítani a híveket és az érdeklődőket, mint a megszokott vasárnapi istentiszteleten – vázolta lapunknak Kovács István unitárius lelkész –, így különféle helyszíneken alternatív, minden generáció számára elérhető, változatos programokat kínálnak. Pénteken az unitárius templomban jótékonysági koncert, a Lubbock Christian University (AEÁ) kórus előadása nyitja a hétvégét felölelő rendezvénysorozatot, a szombati program pedig a családoknak szól, a gyermekeket kézműves-foglalkozásokra, vetélkedőkre, játékokra várják. Kora délután konfirmandusok, szülők a hitről, szabadságról beszélgetnek, s hasonló a témája a Szimpla színpadára tervezett késő délutáni beszélgetésnek is, amelynek meghívottjai Ütő Gusztáv és Péter Alpár képzőművészek. Utóbbi kapcsán Kovács István kifejtette, a művészetek és a szabadság tematikáját szeretnék megvilágítani, „ezért kimozdulunk a templomból, hiszen hitről és szabadságról nem csupán a templomban lehet és kell beszélni, ugyanakkor az oldottság nem jelenti a téma félhígulását”. Arra kíváncsiak, hogyan éli meg a művész hitét, mi ad szárnyakat a szabadságának, mennyire fontos az alkotás folyamatában a hit – mondta. Az este a versmondás jegyében telik majd, ezúttal Nemes Levente, Pálffy Tibor, valamint Kónya-Ütő Bence színművészek foglalnak helyet a Szimpla színpadán. A szervezők izgalmas és őszinte, tabuk nélküli beszélgetésre számítanak. Az unitárius templomban 23 órakor éjszakai bibliaolvasó maraton kezdődik, amellyel a szentírás, a bibliai üzenet fontosságát kívánják hangsúlyozni. Vasárnap délelőtt istentiszteletre várják a híveket, és közös ebéd is lesz, a rendezvénysorozatot pedig a Mácsafej zenekar és Kolcsár József esti koncertje zárja.

„Mindenben azt keressük, hogy hitünket hitelesen, autentikusan, szabadon éljük meg. Azért hisszük, hogy hitről és szabadságról egy vendéglő színpadán is lehet beszélgetni, mert Jézus is az élet különböző színterein szólította meg az embereket” – összegzett Kovács István.