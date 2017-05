Donald Trump amerikai elnök kedden váratlanul elbocsátotta James Comey-t, a Központi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatóját. Ezt maga az elnök jelentette be a Fehér Ház által kiadott közleményben.

Az Egyesült Államok legmagasabb rangú rendfenntartási tisztségviselőjét éppen annak a nyomozásnak a közepén mentette fel Donald Trump, amelyben az FBI azt vizsgálja: volt-e kapcsolat elnökválasztási kampánya és a választási folyamatba való állítólagos orosz beavatkozás között.

A New York Times és a CNN szerint nem mindennapi módon derült ki Comey számára, hogy már nem ő a legerősebb amerikai rendvédelmi szerv vezetője: éppen a Los Angeles-i FBI-irodában tartott tájékoztatót az iroda munkatársainak, amikor a háta mögötti tévéképernyőkön megjelent kirúgásának híre.

Trump a Comey-nak írt levelében azzal indokolta elbocsátását, hogy helyre kell állítani az FBI-ba vetett közbizalmat. Leírta azt is, hogy Jeff Sessions igazságügyi miniszter és helyettese javaslatára döntött így. Nem említette az FBI-vezető szerepét a Clinton elleni nyomozásban, de a Fehér Ház közleményében szerepelt Rod Rosenstein igazságügyi miniszterhelyettes emlékeztetője, amelyben élesen bírálta Comey-t a Clinton-ügy kezelése miatt, amiért tavaly júliusban nem volt hajlandó eljárást indítani Clinton ellen, közvetlenül az elnökválasztás előtt viszont sajtótájékoztatón számolt be az általa megismert, Clintonra nézve sérelmes információkról. „Az FBI hírnevét és hitelét súlyos kár érte, és ez hatással volt az egész igazságügyi minisztériumra is” – írta Rosenstein.