A MAI program: 18 órától Songs of Faith and Praise – a Lubbock Christian University kórus jótékonysági koncertje. SZOMBATON: 9 órától család-gyermek programok (kézműveskedés, játékok, vetélkedők, mesemozi, láthatatlan színház); 15-től Hitvallók nyomdokain – nyílt beszélgetés hitről, szabadságról a tanácsteremben; 18-tól Hitről szabadon, szabadságról hittel – közreműködnek Ütő Gusztáv, Péter Alpár, Kolumbán Hanna képzőművészek a Szimpla színpadán; 20.30-tól Hitről szabadon, szabadságról hittel – közreműködnek Nemes Levente, Pálffy Tibor és Kónya-Ütő Bence színművészek a Szimpla színpadán; 23-tól El ne aludjék... – éjszakai bibliaolvasó maraton a nagytemplomban.



Előadás a Szent Koronáról

A Szent Korona és a Koronaőrség szerepét és történelmi tevékenységét mutatja be Hunyadi László előadó ma 17 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében.



A Magyar nyelv napjai Kézdivásárhelyen

A konferencia és a verseny témája: A reformáció hatása és jelentősége Erdély magyar nyelvűségében. A mai program: 10–12.30-ig ünnepélyes megnyitó a Vigadó Művelődési Házban; 15–19.30-ig kirándulás (a diákoknak) a csernátoni Ika-várához, kézműves-foglalkozások a Haszmann Pál Múzeumban; 16-tól A vizsolyi biblia 425 éve – kiállításmegnyitó, a budapesti Városvédő Egyesület kiállítása az Incze László Céhtörténeti Múzeumban; 17-től konferencia: A reformáció hatása és jelentősége Erdély magyar nyelvűségében az Incze László Céhtörténeti Múzeumban – előadások: Ruszka Sándor lelkész: Ha lett volna Luthernek Facebookja…; A. Molnár Ferenc professor emeritus: A reformáció magyar bibliafordításainak és egyházi éneklésének hatása és jelentősége Erdély magyar nyelvűségében; Máthé Dénes egyetemi docens: A reformáció szerepe irodalmi nyelvünk 16. századi formálódásában; Péntek János akadémikus: A moldvai magyarok anyanyelvűsége az egyházújítás(ok) időszakában.



Találkozó az Erdélyi Konyha szerkesztőségével

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumba szombaton 11 órától találkozóra hívja olvasóit az Erdélyi Konyha (A hazataláló ízek világa) szerkesztősége, ahol a kiadványról folytatnak eszmecserét.



Zene

A PLUGOR SÁNDOR MŰVÉSZETI LÍCEUM KONCERTJE ma 19 órától hallható a Tamási Áron Színházban. A klasszikus zenei koncerten az est folyamán a DoReMi Kicsinyek Kórusa, a Reménység Gyerekzenekar, a Campanella Gyerekkórus, a Marziale Ifjúsági Fúvószenekar, a Szerenád Ifjúsági Kamarazenekar és az Eufónia Ifjúsági Kamarakórus szerepel. A zenekarokat és a kórusokat Oláh-Badi Alpár, Lőfi Gellért Attila, Maksai József, Sebestyén Lajos és Sipos Zoltán tanárok vezetik; szólista: Máthé Izabella, Albu Erika, Hajdú Csenge és Kerezsi Csanád Róbert.



Könyvbemutató

KÖNYVBEMUTATÓ ÉS DOKUMENTUMFILM. A Balassi Intézet, Magyarország Kulturális Központja Sepsiszentgyörgyi Fiókintézete és az Árkosi Művelődési Központ szervezésében ma 18 órától a Bástya-házban a Jelenetek egy nyugtalan házasságból című rendezvény meghívottja Pap Vera Ágnes műfordító, skandinaviszta, aki Linn Ullmann A nyugtalanok című könyvét mutatja be. A beszélgetést követően a Látogatás Bergmannál című svéd dokumentumfilmet láthatják.

ERDÉLYI KÖNYVBEMUTATÓ KÖRÚT. A Budapesten élő Frigyesy Ágnes Szalézi Szent Ferenc-díjas újságíró májusi Az Úr csodásan működik – Erdélyi nagy Tanúságtevők – Ferencz Béla Ervin OFM, Tőkés István, Bíró János Antal OFM háromszéki könyvbemutatói: Kovásznán ma 17 órától a Boldog Apor Vilmos Gyermekvédelmi Központ épületében; Sepsiszentgyörgyön vasárnap 18 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében, előtte látogatás Málnásra, Tőkés István szülőhelyére.

A KÉZDIVÁSÁRHELYI Kosztándi Képtárban ma 18 órától Kiss István ügyvéd Éld az álmaid, ne álmodd az életed! című könyvét Szakáts Gyöngyike mutatja be.



Európa-napi rendezvény

A Kovászna Megye Tanácsa keretében működő Europe Direct Központ idén is Európa-napi rendezvényt szervez. Május 13-án, szombaton Sepsiszentgyörgy főterén Európa Park címmel tartanak vetélkedőt diákoknak, gyereksarok várja a kisebbeket, az EU-infó sátorban az unióról és európai állampolgári jogokról lehet tájékozódni. A színpadon 11 órától a Mikes Kelemen Főgimnázium kórusa, a Fenyőcske néptánccsoport, a sepsiszentgyörgyi Salsa Club mutatja be műsorát, majd a fellépők sorát a Lady&The Tramps koncertje zárja.



Madarak és fák napja

Vasárnap hatodik alkalommal tartják meg a madarak és fák napját a Székely Nemzeti Múzeumban. A családi nap 11 órakor kezdődik, a részletes programot holnap közöljük.



XXVI. EMT-napok

Sepsiszentgyörgyön május 12–14. között tartják meg a XXVI. EMT-napokat a víz témakörrel. A mai program: a Sapientia EMTE (Csíki utca 50. szám) épületében 14 órától ünnepi megemlékezés Gaál Sándor mérnök-fizikus feltalálóról – meghívottak: Miholcsa Gyula fizikus, szerkesztő, dr. Péter Sándor, a HMTT társelnöke, Czegő Zoltán költő-szerkesztő, Haszmann Pál ny. muzeológus, Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója; emlékplakett-avatás és koszorúzás; imát mond Incze Sándor ny. esperes. Szombaton 10 órától és 12.30-tól kezdődnek az előadások. Telefon: 0722 412 497.



Hitvilág

* A sepsiszentgyörgyi Széna utcai evangélikus templomban va­sárnap 11 órától anyák napi ünnepélyt tartanak. Az istentisztelet részeként fellép a gyülekezet Kantate gyermekkórusa. Ezt követően torta­sorsolással egybekötött szeretetvendégség lesz a gyülekezeti teremben.

*A kovásznai központi református templomban vasárnap 16 órától kezdődik az unitárius istentisztelet.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig naponta 20–8 óráig a Stadion utcai Szemerja (telefon: 0267 313 942, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Sport utcai 4-es Galenus (telefon: 0267 708 015); Kézdivásárhelyen hétvégén a Szabó Jenő utcai Eco (0367 800 011), hétfőtől a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) ; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16 óráig, vasárnap 9–15 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Mária (0267 377 314, sürgősség esetén: 0729 831 568) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

REFORMÁTUS KONFERENCIA. A Diakónia Keresztyén Alapítvány Sepsiszentgyörgyi Fiókja konferenciát szervez az egyházkerület területén működő, református egyházi hátterű szeretetszolgálati intézmények számára Református szeretetszolgálat a reformáció 500. évében címmel Sepsiszentgyörgyön az Írisz Házban. A mai program: 11 órától áhítat és köszöntés; 11.30-tól Lukács Olga docens előadása: A szolgáló szeretet reformátori öröksége; 13-tól a jelen lévő intézmények és szeretetszolgálatok, diakóniai csoportok bemutatkozása.

FORGALOMKORLÁTOZÁS. A Klau­senburg Retro Racing autóverseny szervezői felhívják a figyelmet, hogy a rendezvény ünnepélyes kezdete Kézdivásárhely főterén lesz, amelyet ma 17 órától tartanak. A szervezők több mint 70 retróautó felvonulására számítanak. Az esemény zökkenőmentes lezajlása érdekében lezárták a főtéri forgalmat a posta épülete és az Iskola utca kereszteződésénél, a Függetlenség utca főtérre vezető szakaszát, az Apafi utcát, valamint a Mester utcától a főtérre vezető utat is. A közlekedés zavartalanul zajlik a Wesselényi utcán át a kaszárnya felé, valamint a Szacsvay János utcán is.

KALENDÁRIUM. Ma 18 órától a baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében a madarak és fák napja alkalmából Tamás Réka, a Pogány-havas Kistérségi Társulás biológusa Kalandozás a fás legelők csodálatos világában címmel tart vetített képes, interaktív előadást. Házigazdák: Egyed Emőke, az egyesület elnöke és Hoffmann Edit muzeológus.

SZOVÁTAIAK TALÁLKOZÓJA. Szovátai származásúak találkozóját tartják szombaton 14 órától a Zöld Péter utcai Szotyori–Nagy-kúriában. Érdeklődni dr. Mester-Nagy Ildikónál (telefon: 0745 791 109).

CSALÁDOS NYUGDÍJASOK BÁLJA lesz május 14-én 17 órától a sepsiszentgyörgyi Fehér ló vendéglőben. Telefon: 0740 518 798.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket 12–20 óráig ma és hétfőn Baróton gyűjti.