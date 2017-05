Örvendezve szaladok a pénztárhoz, kérdem az árat, 40 lej. Úgy tudtam, hogy van nyugdíjasjegy – 72 éves vagyok, és ez látszik is rajtam –, és csak 25 lej volt nálam. Nagyon kellemetlen volt, néztem, hogy van-e ismerős a közelben, nem láttam, ezért mondtam a hölgynek – akiről nem hiszem, hogy nem ismer, gyakran járok színházba –, hogy segítsen: itt hagyok valami igazoló aktát, és holnap hozom a pénzt. Nagyon kelletlenül felelt: „Mit gondol, hogy képzeli?” Leforrázva kullogtam el, de alig értem az ajtóhoz, utánamszólt egy kedves fiatal hang: „Én kifizetem a néninek!” Számomra teljesen ismeretlen hölgy volt, aki, mint később megtudtam, a gyermekjogvédelemnél dolgozik. Így sikerült bejutnom a koncertre. Próbáltam a közelében maradni, hogy hazafelé menet kifizessem a különbözetet, de azt mondta, menjek csak nyugodtan haza, megbízik bennem. Másnap persze rendeztem a tartozásomat, de ezúton is meg akarom köszönni a jóságot, emberséget, segíteni akarást és főként a bizalmat. Nagyon jó érzés, hogy van még ilyen az emberek között!

NAGY MÁRTA, Sepsiszentgyörgy. Arra a kérdésre szeretnék választ kapni a Tega köztisztasági vállalattól, hogy havi 44 lejért milyen szolgáltatást fizettet meg velem? Egy 14 négyzetméteres garzonban dolgozom (a Jövő utcai garzonblokkban), és alig egy kis zacskó szemetet termelek hetente – de azt sem tudom a munkahelyem mellett eldobni, mert nincs hová. Hogy mások – az ott lakók – mit kezdenek a hulladékkal, nem tudom, én a magamét haza szoktam vinni (a közelben lakom), ahol van kuka, és ahol szintén fizetek szemételhordást mint magánszemély. Ez közönséges rablás! Most pedig emelik a szolgáltatás díját, mert a cég bajban van. Hát ha én anyagi gondokkal küszködöm, a Tega nem oldja meg helyettem a dolgokat! Azért fordulok a nyilvánossághoz, mert egyszer már kérdeztem a vállalat jogtanácsosát, és az volt a válasz, hogy a törvény sajnos nem tesz különbséget kis és nagy cég között, ugyanannyit kell fizetnünk. Ezt már csak azért is felháborítónak tartom, mert én a pénzért megdolgozom, a Tega azonban nem biztosít kukát azért, amit bevasal tőlem a munkahelyemen!

APOR SZILÁRD, Sepsiszentgyörgy. A Szemerja negyedi Bertis Pub és üzlet előtti járdán uralkodó káoszra szeretném felhívni a városvezetők és a helyi rendőrség figyelmét. Napközben rengeteg autó parkol mindkét kereskedelmi felület előtt, mellett, s ha már nincs hely, a kényelmes autósok egyenesen a járdára állnak, nagyon gyakran egymás mellé, így sem gyalogosnak, sem babakocsit toló szülőknek, de még az autóbuszról leszálló utasoknak sincs ahova lépni. A kórházba igyekvő, autóbuszról leszálló beteg, a gyermekével boltba igyekvő édesanya, a járókelők az úttestre kényszerülnek. Az út másik oldalán, a stadion előtt jókora tér áll a járművezetők rendelkezésére, tényleg annyira nehéz áttérni és inkább oda parkolni? Jó lenne, ha az illetékesek néha arra is járnának, és végre normálisan közlekedhetnének azok, akik autó nélkül is boldogulnak a mindennapokban.