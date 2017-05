A kongresszust bevezető programok előzik meg. Tegnap este Zilahon tartották azt a Wesselényi-gálát, amelyen a Szilágy megyei magyar kulturális és közélet 65 szervezőjét díjazta az RMDSZ. A szervezők a kongresszus arculatát is a reformkor szilágysági származású kiemelkedő személyiségéhez, Wesselényi Miklóshoz igazították. Az ő arcképe jelenik meg a kongresszus logójában, és tőle idézik a rendezvény jelszavaként használt Nem hátrálunk meg! kijelentést is.

Ma több Szilágy megyei településen tartanak szakmai rendezvényeket. Krasznán az RMDSZ-szel együttműködő if­júsági szervezeteket tömörítő Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért) fiatal önkormányzati képviselők számára tart fórumot, melyen Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, George Scripcaru, Brassó független polgármestere és Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere is előadást tart. Kémeren innovatív vállalkozásokról, Szilágyperecsenben az RMDSZ új mezőgazdasági és vidékfejlesztési programjáról, Zilahon pedig az oktatás kihívásairól tanácskoznak.

A zilahi sportcsarnokban tartandó szombati kongresszusra várják többek között a magyar kormány üzenetét közvetítő Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, Gulyás Gergelyt, a Fidesz alelnökét, Molnár Gyulát, az MSZP elnökét és Széll Bernadettet, az LMP társelnökét.

A tervezett alapszabály-módosítások közül a női képviseletre vonatkozó a legjelentősebb. A Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) által beterjesztett javaslat szerint a szövetség helyi döntéshozó testületeiben egyharmados arányt kell biztosítani a nők számára. Ahol ez nem lehetséges, ott a felettes testület adhat felmentést az arányossági kritérium teljesítése alól. A területi és országos testületekben 15 százalékos kvótát kell biztosítani az RMDSZ nőszervezeti jelöltjeinek.