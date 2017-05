Alig egy éve vetette el az En Marche! (Lendületben? Indulás?) mozgalom magját, a kezdeményezés jól indult, szárba szökkent, lendületbe jött, és vezére a választásokon aratott. Most párttá akarja alakítani, így ő is sikeresen elveszítheti frissen szerzett támogatottságát. A második fordulóban ijedtükben úgy összefogtak Macron érdekében az eddig egymást gyilkoló pártok képviselői, akik az első fordulóban elvéreztek, mint tavaly nálunk az RMDSZ az MPP-vel. Macronra való szavazásra szólították fel híveiket, alaposan rájuk ijesztve, hogy ha Marine Le Pen nyer, akkor a fasizmus győz Franciaországban. Pedig ha a hölgy lett volna a győző, akkor lehet, úgy megszelídül ő is, mint beiktatása óta az amerikai elnök Trump.

Nálunk is így volt 2000-ben, mikor Iliescu és C. V. Tudor közül a kevésbé rossznak számító Iliescut választottuk, akinek aztán még négy évig élvezhettük uralgását. A választási kampány Franciahonban is elég szép színesre sikeredett a sajtó szerint, végső összecsapásában a döntőbe került Macron és Le Pen közt nem is vita, hanem bokszmeccs volt. Jó politikusi szokás szerint folyt rendesen a hazugozás, ígéretekben sem volt hiány. Le Pen, a szélsőjobbos jobban szerette volna kint látni az unióból Franciaországot, győzelme esetében erről népszavazást ígért. Hogy az unióval nincs minden rendben azt a később győztes Macron (s akár a vak) is látja. Valamit erről is kellett mondania, hogy szavazatokat hódítson el Le Pentől, ezért kijelentette: el akarja kerülni a frexitet (a francos kilépést) ezért alaposan, mélységében meg kell reformálni az Európa-projektet és az Európai Uniót. (Lehetőleg úgy, hogy semmi ne változzék?)

Meg is lett az eredménye, mert olyan fölényesen győzött, hogy a politikai elemzők, újságírók és mások azóta is elsöprő sikerének titkát kutatják. Pedig győzelmének igen prózai okai vannak. Ahogy a közmondás is tartja: Ha vitted valamire az életben, köszönd az asszonynak, ha nem vitted semmire, köszönd az asszonynak.

Macron elnökségét a nőknek, de leginkább feleségének, Brigitte-nek köszönheti. Ugyanis megígérte (mármint a Macron-cos hölgynek), hogy ha ő lesz a király (császár) vagyis az elnök, akkor neje ugyanolyan közéleti szerepet játszhat, mint Amerikában a first lady. A nagysá’sasszony komolyan vette az ígéretet, mert már korábban megmondta: ha férje elnök akar lenni, akkor meg kell mérettetnie magát, míg még őladysége jól mutat a kamerák előtt. „Muszáj nyernie 2017-ben, mert 2022-ben már problémák lesznek az arcommal” – mondta. (Vasaltassa ki!) Sokan kajánkodnak, mivel Brigi 24 évvel idősebb férjénél. Ez nem is olyan sok, ha figyelembe vesszük, hogy pontosan annyival több, amennyivel az amerikai elnök idősebb szép feleségénél, Melaniánál. Szerencsére idővel korban közelebb kerülnek egymáshoz. Mikor a 25 éves lányt egy 75 éves vőlegény vette feleségül, az ara apja kifakadt, mondván, hogy háromszor annyi idős, mint kislánya. Mire a nagylány azzal védekezett: igen, de 25 év múlva ő száz-, én meg ötvenéves leszek, tehát ő már csak kétszer annyi idős lesz, mit én.

Macront feministaként tartják számon, és csupa nővel vette körül magát az elnökválasztási kampányban is. Mivel ő előítéletektől mentes, és tiszteli a kort is, választói nagy részét valószínű a hölgyek tették ki, akik abban reménykednek, hogy a fiatal férfiak tanulnak Macrontól, és nem lesz senki számára feltűnő, ha idősecske nők oldalán ifjúcska férjek jelennek meg.

Nem hazudtolta meg magát győzelme után sem, mert első útja szintén egy öregebbecske hölgyhöz, éspedig a német kancellárasszonyhoz, Angela Merkelhez vezetett.