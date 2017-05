Jelöletlen rönköket is tartalmazott az a Holzindustrie Schweighofer rétyi üzeméhez tartó lucfenyőszállítmány, melyet a hét elején vizsgált át a csendőrség azugai hegyi őrse. Az Agerpres hírügynökség szerint a négyszögű pecsét hiánya miatt a szállítást végző céget ezer lejre megbírságolta a Prahova megyei csendőrség. A vállalat jelezte: aktívan elkötelezte magát az illegális fakitermelés elleni harcban.



Az eset kapcsán az osztrák társaság május 10-én közleményt adott ki, melyben leszögezik: a rétyi gyár kapujában történő ellenőrzéskor a B-116-TMD rendszámú szállítmányon valóban találtak néhány olyan farönköt, amelyen nem volt látható a négyszögű kalapács pecsétje. Ezeket elkülönítve tárolják, a rétyi üzem pedig mindaddig nem dolgozza fel, amíg a vizsgálat tart. „Vállalatunk nem tolerálja a gyanús szállítmányokat, a Holzindustrie Schweighofer minden ilyen esetben együttműködik a hatóságokkal. Hangsúlyozzuk, a farönk legális kitermelésből származik, ezt dokumentumokkal is tudjuk igazolni. A szállítójármű sofőrje csak azért kapott büntetést, mert a négyszögű kalapács pecsétje nem volt megfelelően látható minden egyes farönkön. Éppen ezért az árut nem kobozták el, és nem is róttak ki egyéb büntetést. A jármű sofőrje azt nyilatkozta, nem írta alá a büntető jegyzőkönyvet, mert nem ért egyet vele, és fellebbez ellene” – mutat rá a közlemény. Mint írják, a Schweighofer-csoport által kifejlesztett nyomkövető rendszerben a kérdéses szállítmány összes dokumentuma elérhető, ugyanakkor arra biztatnak mindenkit, ellenőrizzék a rönkök útját, aktáit a www.timflow.com honlapon. Ismertették azt is, januártól megerősítették biztonsági és ellenőrző rendszereiket, együttműködnek a hatóságokkal, ugyanakkor a cégcsoport „aktívan részt vesz a környezetvédő civil szervezetekkel és az érintett felekkel való nyílt párbeszédben”.