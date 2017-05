Zsombori László, az önkormányzati tulajdonú Sepsi Ipar Kft. ügyvezetője érdeklődésünkre elmondta: a februárban megjósolt áprilisi határidőket annyiban sikerült tartaniuk, hogy a park működtetéséhez szükséges engedélyeket beszerezték (a tűzvédelmi jóváhagyás kiállítása folyamatban van), és a szolgáltatókkal is megkötötték a végleges szerződéseket, de megkésett a létesítmény működési szabályzatának módosítása. Bíznak benne, az önkormányzat e hónap végéig jóváhagyja ezt is, és a keretszerződésbeli változtatásokat is (az elvi megegyezés már megszületett). Zsombori szerint a legfontosabb módosítás, mely nagy segítséget jelentene a beruházók idevonzásában, hogy a bérleti a szerződéseket már nem egy öttagú önkormányzati testület hagyná jóvá, illetve nem kellene a képviselő-testületnek is rábólintania, hanem a döntés joga a Sepsi Ipar vezetőtanácsához kerülne. Az ügyvezető szerint ezzel felgyorsítanák a folyamatokat, az esetleges érdekelt vállalatok ugyanis elsősorban azt várják el, hogy minél egyszerűbb legyen a döntéshozatal, és minél gyorsabban elfoglalhassák helyüket a parkban.

Ami a potenciális beruházókat illeti, Zsombori rámutatott, jelenleg egy helyi, termeléssel foglalkozó vállalkozással jutottak odáig, hogy a jövő hónapban, ha minden feltétel adott (a szabályzat és a keretszerződés említett módosításai is hatályba lépnek), aláírhatják a szerződést. A cég már jelezte, ha ez megtörténik, augusztusban be is indítja tevékenységét a park területén álló csarnokban. A szerződés értelmében csarnokon kívül is bérel majd némi területet.

A további ügyfeleket illetően az ügyvezető elmondta: úgy tűnik, még két vállalkozás lenne hajlandó hamarosan a park területére költözni, egyikük többet is átvenne az egykori istállók közül (amelyek azon területen állnak, mely még nem kapta meg az ipari park besorolást, de ennek megszerzése is jó ütemben halad), amelyeket így nem kellene lebontani. Emellett az adminisztratív épületben is irodát bérelnének. E hónap vége felé derül ki továbbá, hogy a prázsmári ipari parkban eddig működő cégek közül hány hajlandó áthelyezni egységeit a szépmezői létesítménybe. Mint arról beszámoltunk, olyan vállalatokról van szó, melyek már több mint öt éve bérlői a Brassó megyei ipari parknak, így megvásárolhatnák a használt területeket, viszont a vételárat túl magasnak találták, és – Zsombori értesülései szerint – továbbra sem sikerült árcsökkentést elérni. Az ügyvezető zárásként hozzátette: a tárgyalások, egyeztetések során arra a következtetésre jutottak, a legtöbb beruházó általában arra vár, hogy az első cég megtelepedjen az ipari parkban, majd követik azt. Ebből kiindulva bíznak abban, hogy év végére már elkezd benépesülni a szépmezői terület is, illetve addig a teljes 33 hektárnyi területre megkapják az ipari besorolást (jelenleg 10,7 hektárra rendelkeznek jóváhagyással).

Zsombori Lászlót kérdeztük az ipari park költségvetéséről is, a sepsiszentgyörgyi tanács legutóbbi ülésén ugyanis kiderült, több mint 437 ezer lejes, tetemes veszteséggel számolnak idén is. Az ügyvezető szerint természetes, hogy amíg a bérlők nem telepednek meg, a létesítmény veszteséges, a szolgáltatásokért fizetni kell, és az idei tél például kimondottan magas költségeket hozott. Példaként az adminisztratív épület fűtését hozta fel: egy 1800 négyzetméteres ingatlanról van szó, amelyet muszáj volt fűteni a nagyon hideg napokon. De kiadást jelent a létesítmény megvilágítása, az őrzés és így tovább. Azt egyelőre nehéz megítélni, hogy mikor válhat legalább nullszaldóssá a működtetés – tette hozzá.

Mint ismert, a szépmezői ipari parkot a sepsiszentgyörgyi önkormányzat uniós forrásokból alakította ki, a beruházás – melyet végül a bürokratikus akadályok miatt csak tavaly tudtak lezárni – teljes értéke 24,6 millió lej.