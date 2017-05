A megyei tanács által meghirdetett kiíráson az orvosi rendelő felújítására pályáznak tízezer lejt, amelyet legalább ugyanennyivel kell kiegészíteniük. Szeretnék, ha a községben fogorvosi rendelő is működne, már volt ilyen irányú megbeszélésük – mondta a köz­ségvezető.

A Progresszió Leader Helyi Akciócsoport tagjaként a Barátos központjában álló, önkormányzati tulajdonú (2008-ban vásárolta meg a község) volt szövetkezeti épület felújítására, átépítésére kívánnak pályázni.

Az ingatlanban gyűléstermet, közösségi házat kívánnak kialakítani. Más épületeik is vannak, de többnek nem tiszta a jogi helyzete, így egyelőre ezekbe nem tudnak befektetni. Ilyen például az összeomlás határára jutott pákéi régi bikaistálló, melyből ugyancsak közösségi házat lehetne kiépíteni – sorolta az elöljáró.

Sürgős beavatkozásra van szükség a Kovászna patakán átívelő barátosi híd esetében is. A 70-es években épült, tartóoszlopai meggyengültek, egyre veszélyesebb átjárni rajta, pedig létfontosságú a gazdák számára, ezen keresztül közelíthetik meg a zágoni határral szomszédos területeiket. Ha többre nem is jutnak, idén elkészítik a munkálathoz szükséges terveket, hogy ezek alapján majd pályázhassanak – tudtuk meg Tánczos Szabolcstól.