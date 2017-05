A MAI program: 9 órától család–gyermek programok (kézműveskedés, játékok, vetélkedők, mesemozi, láthatatlan színház); 15-től Hitvallók nyomdokain – nyílt beszélgetés hitről, szabadságról a tanácsteremben; 18-tól Hitről szabadon, szabadságról hittel – közreműködnek: Ütő Gusztáv, Péter Alpár, Kolumbán Hanna képzőművészek a Szimpla színpadán; 20.30-tól Hitről szabadon, szabadságról hittel – közreműködnek: Nemes Levente, Pálffy Tibor és Kónya Ütő Bence színművészek a Szimpla színpadán; 23-tól El ne aludjék... – éjszakai bibliaolvasó maraton a nagytemplomban. VASÁRNAP: 11-től istentisztelet; 12-től Péter Alpár képzőművész előadás-beszámolója Iránról, 14-től asztalunk közös – ebéd; 19-től A dolgokról egy földi szellemnek – a Mácsafej és Kolcsár József koncert-színház estje a templomban, a belépés díjtalan.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK az unitárius templomban, a tanácsteremben és az udvaron: gyermekfoglalkozás, játékok; a parkban Hit és szabadság napok sátra: unitárius imazászló készítése, Post it üzenetek, arcfestés, tevékenységek, mesekuckó.



Európa-napi rendezvény

A Kovászna Megye Tanácsa keretében működő Europe Direct Központ idén is Európa-napi rendezvényt szervez. Ma Sepsiszentgyörgy főterén Európa Park címmel tartanak vetélkedőt diákoknak, gyereksarok várja a kisebbeket, az EU-infó sátorban az unióról és európai állampolgári jogokról lehet tájékozódni. A színpadon 11 órától a Mikes Kelemen Főgimnázium kórusa, a Fenyőcske néptánccsoport, a sepsiszentgyörgyi Salsa Club mutatja be műsorát, majd a fellépők sorát a Lady & The Tramps koncertje zárja. A Europe Direct Központ rendezvényének célja Európa kulturális sokszínűségének ismertetése, a helyi értékek és termékek népszerűsítése.



Könyvbemutató

* Sepsiszentgyörgyön ma 18 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében a Budapesten élő Frigyesy Ágnes Szalézi Szent Ferenc-díjas újságíró Az Úr csodásan működik – Erdélyi nagy Tanúságtevők – Ferencz Béla Ervin OFM, Tőkés István, Bíró János Antal OFM című könyvét mutatja be Bedő Zoltán újságíró. Közreműködik: Damokos Kinga, Tölgyesi Erik és Tölgyesi Karola, a 040-es Szent György Cserkészcsapat cserkészei és Józsa Zsuzsanna szerkesztő.

* A csernátoni Sylvester Lajos Könyvtárban vasárnap 17 órától bemutatják Gyila Sándor A titokzatos kovásznai asszony című kötetét.



Madarak és fák napja a Székely Nemzeti Múzeumban

Vasárnap hatodik alkalommal tartják meg a madarak és fák napját Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban. A családi nap 11 órakor kezdődik, a csíkszeredai Tamás Réka, a Pogány-havas kistérségi társulás biológusa tart előadást és foglalkozást a Múzeumkertben. A program 12.30-kor a sepsiszentgyörgyi Márkodi Vera és Ernő vidékünk madarairól készült fényképeinek bemutatásával folytatódik. 13 órától játékos ismeretterjesztő és alkotóműhelyek várják a gyerekeket: Dombi Helga és Mihály József madárhangokról, Gaál Zsuzsa és Majos Andrea madarakról és növényekről szóló játékos feladatokkal, Vinceffy Orsolya és Bartha Zonga színes, madaras bütykölnivalókkal készül. A családi nap létrejöttében Gaál Zsuzsa biológus és a 14. Dr. Kovács Sándor Cserkészcsapat segít.



Kiállítás

A csernátoni Sylvester Lajos Könyvtár szervezésében vasárnap 16 órakor Kovács Géza Sandro Botticelli-díjas szobrászművész Álmok a fémben című kisplasztikai kiállítását a Pince Galériában megnyitja Várallyay Réka művészettörténész.



Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház ma 19 órától a kamarateremben Harold Pinter Évforduló (rendező: Alexandru Dabija) című előadását játssza.

OSONÓ SZÍNHÁZMŰHELY. Ma este 7 órakor a Plugor Sándor Művészeti Líceum Bocsárdi Angi Gabriella drámatermében kerül sor az Osonó Színházműhely Ahogyan a víz tükrözi az arcot (rendező: Fazakas Misi) című dokumentarista produkció 475. ünnepi előadására. Helyfoglalás a 0740 578 725-ös telefonon vagy az osonoszinhaz@osono.ro e-mail-címen.



Országos folklórfesztivál

XVIII. alkalommal kerül sor ma az egész napot betöltő Kovásznai Források elnevezésű Országos folklórfesztiválra. Közel 40 tánccsoport érkezik a fürdővárosba az ország 12 megyéjéből. A fesztivál 10 órakor veszi kezdetét, amikor a magyar és román népviseletbe öltözött fellépők a Gyergyai Barna karnagy által vezetett fúvószenekar kíséretével a kovásznai Tanulók Háza udvaráról vonulnak a Városi Művelődési Ház szabadtéri színpadához, a rendezvény helyszínére.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) MAI programja: 12-től és 12.15-től Ricsi, a gólya (luxemburgi–belga–német–norvég–amerikai családi animációs film); 14.10-től A Vatikáni Múzeum (ol. dokf., 70 p.); 14.15 Csápi – Az óceán hőse (sp. családi animációs film, r. sz., 92 p.); 16 órakor A galaxis őrzői 2. (r. f.); 16.15 A vatikáni múzeum (m. f.); 18 és 20.30-tól Arthur király: A kard legendája (r. f.); 18.30 A kör (r. f.); 20.45 Alien: Covenant (r. f.). VASÁRNAP: 12 órakor Ricsi, a gólya (m. sz.); 12.15 Ricsi, a gólya (r. sz.); 12.15 Csápi – Az óceán hőse (r. sz.); 14 és 16. 15 A vatikáni múzeum (m. f.); 16 órakor A galaxis őrzői 2. (r. f.); 18 és 20.30 Arthur király: A kard legendája (r. f.); 18.30 A kör (rf.); 20.45 Alien: Covenant (r. f.).



A magyar nyelv napjai Kézdivásárhelyen

A konferencia és a verseny témája: A reformáció hatása és jelentősége Erdély magyar nyelvűségében. A mai program: 9.30–14.30-ig kirándulás; 10-től a Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő a Gábor Áron Szakképző Líceumban; 16-tól városnézés, múzeumlátogatás; 18-tól bábszínház a IV. osztályosoknak – A három kismalac, a Cimborák Bábszínház előadása a Gábor Áron Szakképző Líceumban; 17.30-tól koncert: Mint a szép híves patakra. Genfi zsoltárok Szenci Molnár Albert szövegeivel és Claude Goudimel harmóniáival a Codex Régizene Együttes előadásában a Vigadó Művelődési Házban; 20-től táncház, zenél a Harai zenekar a Gábor Áron Szakképző Líceumban. Vasárnap: 10-től záróünnepség, eredményhirdetés, díjkiosztás a Vigadó Művelődési Házban.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Sport utcai 4-es Galenus (telefon: 0267 708 015); csütörtökig naponta 20–8 óráig a Stadion utcai Szemerja (telefon: 0267 313 942, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen hétvégén a Szabó Jenő utcai Eco (0367 800 011), hétfőtől a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961); Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), ma 8–16 óráig, vasárnap 10–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton ma 9–13 óráig a Mária (0267 377 314, sürgősség esetén: 0729 831 568) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

ERDÉLYI KONYHA KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumba ma 11 órától találkozóra hívja olvasóit az Erdélyi Konyha (A hazataláló ízek világa) szerkesztősége, ahol a kiadványról folytatnak eszmecserét.

EMT-NAPOK. Sepsiszentgyörgyön hétvégén tartják meg a XXVI. EMT-napokat a víz témakörrel. Az előadások 10-től és 12.30-tól kezdődnek. Telefon: 0722 412 497.

EKE-TÚRA. Az Erdélyi Kárpát Egyesület vasárnap túrát szervez a következő útvonalon: Stadion–Őrkő alatt–Gémvára –Avas-legelő–Piliske oldala–Debrenfő–Sugásfürdő–Görgő (1017 m)–Havad-tető (1019 m) sütés –Kishavad–Előpatak–Marinka puszta–Kölcze-puszta–stadion. Túravezető: Vasile Paun és Dukrét Lajos. A túra hossza: kb. 25 km. Indulás 9 órakor a stadioni buszmegállótól.

ÁRAMSZÜNET. Kézdivásárhelyen május 15-én 8–9.30-ig az 1918. december 1. és a Szabadság utcában; 9.30–11-ig az Új, Fecskék, Mihai Eminescu utcában; 11–12.30-ig a Szabadság, Fecskék; 12.30–14-ig a Csernátoni, Petőfi Sándor, Molnár Józsiás, Dózsa György utcában; 14–15-ig a Stadion utcában; 15–16.30-ig a Bem József, Temető, Kőrösi Csoma Sándor, Vásártér, Domb, Függetlenség utcában, a Gábor Áron Piacon, az 1–28-as udvarterekben szünetel az áramszolgáltatás.