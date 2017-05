Böjte és társai négy napot töltöttek az Iszlám Államtól visszafoglalt területeken, jártak Moszul (az egykori Ninive) felszabadított elővárosaiban is – magába a városba nem mentek be, ott még dúl a háború. Többnyire asszír és káld keresztényeket látogattak meg, de jártak menekült muszlim családoknál is, voltak a kurdok lakta Erbíl környéki menekülttáborokban.

Csaba testvér érzékletes példával szemlélteti a pusztítás és az annak nyomán bekövetkező menekülés mértékét. Moszulban és környékén nagyjából annyi ember élt korábban, mint Székelyföld jelenlegi lakossága, mintegy 600–700 ezer lakos. Néhány nap alatt ezt a tömeget elüldözték onnan, gyakorlatilag a teljes lakosság – mint egy „embercunami” – átvonult Erbílbe. „Elképzeltem, hogy olyan ez, mintha az egész Székelyföld bezúdulna Kecskemétre vagy Szegedre érsekestül, mindenestül” – fogalmazott Böjte.

Ő maga is misézett, áldoztatott az ottani gyülekezetekben: három városban tartottak szertartást, és mindhárom helyen olajfacsemetéket áldottak meg és adtak át a visszaköltöző családoknak. „Az asszír ortodox pátriárka elmesélte, hogy az egyik papját családjával együtt kirángatták a ház elé, lelőtték, lelocsolták benzinnel, és felgyújtották. Két nappal később tudtak csak odamenni a többiek, úgy találtak rájuk. A pap három ujja össze volt érintve… Mi lehet a válasz erre az erőszakra, gyűlöletre? A főpapok úgy döntöttek, hogy nem az ellenségeskedés, a bosszú útját választják, hanem a békéét” – mondta Böjte atya, akit megdöbbentett, hogy mindennek ellenére mennyien összegyűltek a szertartásokon, mennyien vállalják így is hitüket, milyen életerő van bennük. Úgy véli, tanulhatnánk tartást a sokat szenvedett közel-keleti keresztényektől.

Elmondása szerint az egyházak nagyon sokat segítenek a menekülteknek, nemcsak a keresztényeknek, hanem a muszlimoknak is. Gyűjtés is indult a káld, szír és asszír keresztények megsegítésére, templomaik újjáépítésére. A szervezetek 250 millió eurót szeretnének összegyűjteni, hogy segítsék a keresztények hazatérését. „Az egyik főpap elementáris dühvel mondta el: Európa védi a pandákat is, ami rendben van, szereti ő is az állatokat, de hogy lehet, hogy őket nem védi meg senki?” – számolt be Csaba testvér, akit megdöbbentett, hogy a nagyvilág mintha nem venne tudomást erről a szenvedésről.

„Láttuk a templom romjait, valamikor itt imádkoztak, énekeltek. Évszázadokat túlélt, és az emberi balgaság áldozata lett… A templomban minden szét volt lőve, az ablakkeret, az ambó tele volt lövésnyomokkal, a hangszerek, a szobrok is… Kalapáccsal szétverték a keresztet. Megrázó látni ezeket a megrongált szobrokat, a szétlőtt templomtornyot. Az asszír katolikusok csodaszép fehér márvánnyal borított székesegyházában még a falat is leöntötték fáradt olajjal, meg is gyújtották, hol megégett, hol csak lefolyt a falakon. Elégett, összetört törmelék félrelapátolva… Golyó az oltárban, az angyalt ábrázoló dombormű szárnyán. (…) Az ember itt csak imádkozni tud, a Jóisten áldását kérheti, töltse be az itt élő emberek szívét, töltse be ezt a tájat” – mondta el Böjte Csaba. (Főtér)