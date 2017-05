A vádhatóság szerint az RMDSZ háromszéki szakpolitikusa 2010-ben 250 ezer lejt kapott egy cégtől, cserébe egy gátépítési munkálattal való megbízásért, amelynek értéke ötmillió lej volt. Ugyanebben az évben egy alárendeltjétől tengerparti és ausztriai üdüléseket fogadott el (18 376, illetve 4485 lej értékben), cserébe az illető megtarthatta vezetői posztját a minisztérium alárendeltségébe tartozó intézmény élén, és pénzbeli támogatást is kiutaltak bizonyos felújítási munkálatok elvégzésére, amelyeknek ez az intézmény lett a haszonélvezője – tudatja a korrupcióellenes ügyészség.

Para Lóránt különböző tisztségeket töltött be a kormányban – többnyire Borbély László miniszteri mandátumai idején –, korábban például a fejlesztési és lakásügyi minisztérium igazgatója is volt – írja a Krónika. Tagja volt ugyanakkor a politikusok és köztisztviselők össze­férhetetlenségét vizsgáló feddhetetlenségi ügynökség vezetőségének, valamint a többségében állami tőkével működő Eximbank igazgatótanácsának is. Ez utóbbi minőségében 2010-ben kapott 205 ezer lejes juttatásából 148 ezer lejt a Solidaritatea állami vagyonalapnak adományozott, ennek okán akkoriban a bukaresti sajtó a legnagyobb, állami tisztséget betöltő filantrópnak nevezte.