A kezdeményezők szerint Szatmáron munkaerőhiány van, éppen ezért jelenleg rengeteg a jó munkalehetőség, és vannak jól fizetett állások is. A fiataloknak az is előnyös lehet, hogy Szatmáron a nagyvárosokhoz képest olcsóbb a megélhetés, az albérlet, a lakásárak sincsenek az egekben, ráadásul a szülők is segítséget nyújtanak a mindennapokban – magyarázta Kereskényi Gábor polgármester. Az önkormányzat hosszú távra is tervez: azt szeretnék, hogy a fiatalok jól érezzék magukat a városban, ezért modern, a mai igényekhez igazított szórakozási és kikapcsolódási lehetőségeket próbálnak teremteni. (Transindex)

KISVASÚT AZ ARANYOS VÖLGYÉN. Húszévi kihagyás után újraindul a kisvasút az Aranyos völgyén – idén még csak 23 kilométeren, Aranyosbánya és Aranyoslonka között, jövőben azonban már 52 kilométeren működtetné a főként turistáknak szánt szerelvényt a beruházó. Cristian Răspopa Maros megyei vállalkozó az állami vasúttársaságtól bérelte ki a keskeny nyomtávú aranyos-völgyi vasutat, és nagy reményeket fűz a működéséhez, mert a környék leglátványosabb útvonaláról van szó; hasonló járatot működtet már Beszterce és Maros megye határán is, 35 kilométeren. Turistaidényben az Erdélyi-Szigethegységben is zakatol már egy kisvonat: Abrudbánya és Topánfalva között egy osztrák polgár, Georg Hocevar indította be néhány éve a járatot. Fehér megyében 94 kilométernyi keskeny nyomtávú vasút van, amelyen 1912-től 1998-ig közlekedtek vonatok; 2006-tól az egészet műemléknek nyilvánították. (Adevărul)

A VILÁGHÁLÓN ÁRULTA FELESÉGÉT. Lányfuttatás miatt előzetes letartóztatásba helyeztek egy 38 éves brassói férfit, miután szexuális célokra ajánlotta fel saját feleségét az interneten. A brassói rendőrök még január 3-án hivatalból nyomozni kezdtek, mivel szexuális szolgáltatásokat ajánló hirdetést vettek észre az egyik közösségi oldalon. Több hónapig tartó megfigyelést követően a rendőrség megállapította, hogy a férfi pénz fejében árulta a saját feleségét az interneten. A nyomozó hatóság szerint találkahelyet a beszervezett ügyfelek javasoltak, hogy nehezebb legyen megtalálni. (Mediafax)