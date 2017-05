Hajrá, fiatalok! – kiáltották ki tegnap délben több gépkocsiból is a Sepsiszentgyörgy utcáin énekelő, skandáló, furcsa tárgyakat cipelő-gurító diákoknak, akik a város különböző végeiből vonultak be a központba, majd az Erzsébet parkban megtartott villámcsődület után együtt mentek fel a sportcsarnokhoz. Így kezdődtek a tizenharmadik Háromszéki Diáknapok (HDN), amelyekre tizennégy csapat nevezett be, tizenkettő helyből és kettő Kézdivásárhelyről. Sok középiskolás számára az év legjobban várt eseménye, hónapokkal előre készülnek rá.