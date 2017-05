Az évente megszervezett Vöröskereszt-nap ezúttal is a háromszéki szervezetben egykor szolgált néhai önkéntesek emlékére a Vöröskereszt székházának udvarán állított kopjafa megkoszorúzásával kezdődött. Dr. Csiszár Eszter kovásznai családorvos, a segélyszervezet megyei elnöke ismertette a Vöröskereszt történetét, Pap Adolf igazgató pedig hangsúlyozta: a Vöröskereszt háborúban és békében is független a politikumtól, és végzi a dolgát, mikor mire van szükség. Sérelmezte, hogy az állam nem vesz részt kellően az idősgondozás és egyéb szociális szolgáltatások költségeinek fedezésében, szervezetük évi költségvetésének alig 4,5 százalékát teszi ki a helyi és a megyei önkormányzattól, valamint egyéb állami forrásokból származó összeg, holott a mindenkori idősek aktív életükben fizettek társadalombiztosítást.

Lapunk kérdésére, hogy az anyagiakon kívül milyen akadályok gördülnek a segítő civil szervezetek tevékenysége elé, Pap Adolf elmondta: gyakran évekig húzódik egy törvény megalkotása, és amire hatályba lép, és alkalmazni kellene, már nem tudja kifejteni a hatását az eredeti elképzelés szerint, mert azok a helyzetek, problémák, amelyekre kidolgozták, már változtak, vagy nem is léteznek. Szerinte a szociális ágazatban a civil szervezeteknek az az előnyük, hogy az állami intézményekkel ellentétben azonnal tudnak alkalmazkodni a szükséghelyzetekhez, és segíteni akkor és ott, ahol kell. Elmondta: az általuk nyújtott házi betegápolás költségeit huszonöt éve a szervezet és a páciensek állják, a helyi és a megyei önkormányzat is tett erőfeszítést, ami egyébként az ő dolguk is, de addig, amíg társadalombiztosítást fizetünk mindannyian, ezeknek a pénzeknek vissza kellene osztódniuk a szolgáltatások révén a befizetőkhöz, jelen esetben az idős, beteg emberhez. Az idősellátás egyben szociális és medikális is, ezt nem lenne szabad különválasztani, mert nem elég az egyedül élő, tehetetlen idős embert pelenkázni, mosdatni, ha arra szükség van, el kell látni a háztartását, takarítani, megetetni és így tovább – mondotta. Az igazgató nem ért egyet azzal, hogy a nonprofit szervezeteknek a jövedelemadón kívül ugyanúgy be kell fizetniük minden járulékot az állam felé, mint a vállalkozásoknak, holott a civil szféra a bevételét a közösség számára fordítja vissza.

A Kovászna Megyei Vöröskereszt tavaly százhatvan önkéntes és a kórházakban, a gyermekjogvédelmi hálózatban, az otthoni betegápolásban és különböző szociális területeken dolgozó kilencvenkilenc alkalmazott munkája révén szolgálta a közösséget. Több mint ezerkétszáz családnak juttattak élelmiszercsomagot, ezerszáznak pedig ruházatot, tizenhatan részesültek anyagi támogatásban orvosi beavatkozás költségeinek kiegészítésére, ötven rászoruló gyermek táborozott a Vöröskereszt jóvoltából, több mint négyszáz diák vett részt a hagyományos elsősegélynyújtási versenyen, az elmúlt két évben kétezren végezték el a Vöröskereszt elsősegély-tanfolyamát, amelyet az Európai Unióban is elismernek. A házi beteggondozói szolgálatot huszonöt éve végzi a szervezet, olyan idős beteget is ápolnak, aki tizenhárom éve szorul erre a szolgáltatásra.