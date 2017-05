Tegnap a sajátos nevelést igénylő tanulókra összpontosult a figyelem a sepsiszentgyörgyi Gödri Ferenc Általános Iskolában, ahol második alkalommal szerveztek számukra vetélkedőt. A szépíróversenyt kezdeményező szakemberek, pedagógusok munkáját dicséri, hogy idén Kolozsvár is csatlakozott a rendezvényhez.

A megmérettetés egyedi, ezeknek a gyerekeknek ugyanis nincs egyetlen hivatalos, jóváhagyott versenyük sem. Idén a madarak és fák napjához kapcsolódó idézeteket kellett átmásolniuk a részt vevő I–VIII. osztályos – sepsiszentgyörgyi, oltszemi, kézdivásárhelyi, kovásznai, zágoni – diákoknak, munkájukat pedig a megadott szempontok alapján értékelték a pedagógusok – tájékoztatott Albert Andrea. Az intézményvezető lapunknak elmondta, partnerszerződést kötöttek a kolozsvári George Barițiu Kollégiummal, ahol a sepsiszentgyörgyivel egy időben szervezték a szépíróversenyt a továbbított tételek alapján. Hozzáfűzte, szeretnék kiterjeszteni a megmérettetést oly módon, hogy azt belefoglalják a hivatalos oktatási események sorába.

A kollégák visszajelzéséből kiderült, a gyermekek egész évben várták a versenyt, komolyan készültek rá – vázolta Deregán Szidónia pszichológus, a rendezvény egyik kezdeményezője, aki kiemelte: ilyenkor az osztályközösségen belül is ezek a gyerekek kerülnek a középpontba, rájuk figyelnek. Valószínű, minden iskolában próbálnak olyan jellegű tevékenységeket szervezni a tanítók, tanárok, fejlesztő pedagógusok, amelyek célja a megmérettetés, illetve a versenyszellem kialakítása – fűzte hozzá Albert Andrea –, ám nem mindegy, hogy ez csak házon belül történik, vagy más környezetbe sikerül kimozdítani a gyerekeket, ahol új tapasztalatokat szerezhetnek. Ez számukra nagyon fontos, ahogyan az is, hogy azzal szembesülnek, mindenki jó valamiben – összegzett.

Míg a munkákat javították, a kicsik zenés tevékenységen, a nagyobbak pedig interaktív, a verseny témájához kötődő előadáson vettek részt. Az iskola udvarán rövid vidám ünnepségen adták át a részvételi okleveleket a tanulóknak. Díjazták a legjobbakat is, az I–II. osztályosok között Handra Norbertet, Horvát Szendét és Bagoly Hunort, a III–IV. osztályosok között Gerebenes Károlyt, Gál Leventét, illetve Bács Renátát. Az V–VI.-osok között Tankó Anna, Csíki Norbert és Daczó Krisztina teljesített a legjobban, míg a VII–VIII.-os tanulók között Veres Gergő, Dénes Annamária és Mihály Borbála végzett dobogós helyen.