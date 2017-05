Szakács László elmondása szerint az őrség felszólítása nélkül is ellenőrizték és elszállították volna a „népszerű” törvénytelen lerakókban felgyűlt szemetet. Gyanítják azok kilétét is, akik rendszeresen szállítanak szemetet ezekre a helyekre, de egyelőre nem tudják azt bizonyítani. „Nem értem, miért kényelmesebb egyeseknek a városon kívülre hordani a hulladékot, mintsem a jól dogozó Tegára bízni annak elszállítását. Az emberektől is nagyobb felelősséget várok: akiknek fontos környezetük tisztasága, szólítsák meg a szemetelőket, vagy ha nem merik, szóljanak nekünk, hogy azonnal intézkedhessünk” – mondotta az alpolgármester. (hecser)