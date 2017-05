A családi nap Tamás Rékának, a Pogány-havas Kistérségi Társulás biológusának előadásával kezdődött, aki röviden bemutatta a Románia legszebb fái című projektet, majd megpróbálta összefoglalni a gyerekek nyelvén, hogy miért fontosak az élővilág számára az öreg fák. Megtudhattuk, hogy hányféle lakója lehet ezeknek, mennyi mindenre használhatóak akkor is, amikor már tűzifának sem megfelelőek, és azt is hallhattuk, hogy a bennük rejlő rengeteg lehetőség ellenére sem védi ezeket a fákat semmilyen törvény Romániában.

A csíkszeredai szakember elmondta, kezdeményezésük célja a szép, öreg, különleges fák felkutatása és azok adatainak térképes adatbázisba való összegyűjtése, mely nyilvántartásban már több mint 3000 fa szerepel 188 önkéntes felhasználó munkájának eredményeképpen.

Az előadás után az érdeklődők kivonultak a múzeumkertbe, ahol Tamás Réka irányításával megismerkedhettek néhány idős fával, egy tippjáték során megtanulhatták a fák mérésének módszerét, a bátrab­bak pedig személyesen is elvégezhették ezeket a méréseket. A szabadban tartott játékok sora kézműves-foglalkozással ért véget: a gyerekek megpróbáltak össze­gyűjteni minél több olyan tárgyat a földről, amelyek a fákról származtak, és azokat lapokra ragasztva különböző művészi alkotásokat hoztak létre. A játékos kiállításmegnyitón leveleket, virágokat, terméseket egyaránt láthattunk a lapokon, a közönség tapssal jutalmazta a kis művészek munkáját.

A program a sepsiszentgyörgyi Márkodi Vera és Ernő vidékünk madarairól készült fényképeinek bemutatásával folytatódott a múzeumban, a gyerekek nagy érdeklődéssel és türelemmel szemlélték a több száz képből álló fotósorozatot. Valamennyi madár több szögből is látható volt a fotókon, egyesekről nagyon közeli képeket, érdekes beállításokat is láthattunk. A fotósok elmondták: mindig titokban tartják a madarak élőhelyeit, hogy avatatlan látogatók ne zavarhassák őket.

A korábbi évekhez hasonlóan a családi nap során különböző ismeretterjesztő játékok és alkotóműhelyek is várták a gyerekeket: Dombi Helga és Mihály József madárhangokat hallgattatott velük, Gaál Zsuzsa és Majos Andrea madarakról és növényekről szóló tudásfelmérő feladatokkal szórakoztatta őket, Vinceffy Orsolya és Bartha Zonga pedig színes, madaras kézműves-foglalkozásokba vonta be a kicsiket. „Egy kicsit beleszólt a rossz idő a program menetébe, nem tudtuk párhuzamosan tartani az eseményeket a kertben és az épületben, de azért örülünk, hogy meg tudtuk tartani a rendezvényt, és hogy idén is meglepően sok érdeklődő érkezett. Jólesik, hogy sok visszatérő vendégünk van, ez azt jelzi számunkra, hogy jó úton járunk” – mondta lapunknak Bartha Zonga főszervező.