Szombatig három szobrot állítottak fel, a többi tíz a napokban kerül a szálloda parkjába, azt fogják díszíteni. Az első szobrot a Németországból érkezett Simone Carole Levi készítette el, ez volt látható szombaton a magyarországi Jóka Lukács és Cosmin Hiriştea farkast ábrázoló szobrával együtt. A többi művész igyekezett befejezni nagy méretű alkotását, a német Martina Kretmeier és a lengyel Piotr Zbrożek az utolsó simításokat végezte, a japán Kei Nakamura és a belga Christian Deman kezében még ott volt a láncfűrész. Az eső miatt késtek meg a munkával, de legkésőbb hétfőn befejezik a szobrokat – mondották érdeklődésünkre.

A szombati nyílt napon a civil érdeklődők és újságírók mellett szobrászok és művészettörténészek is részt vettek. A rendezvényre a Csíkszeredában május 5–19. között zajló 13. Free Camp Nemzetközi Képzőművészeti Alkotóműhely hazai, magyarországi, ausztriai és amerikai résztvevői is átjöttek Botor László festőművész, a tábor művészeti vezetője kíséretében megnézni a készülő szobrokat. A láncfűrészek által okozott nagy zaj ellenére egy kíváncsi medvebocs két lábra állva, a kerítésen kívülről figyelte a szobrászokat. Szombaton Nicolae Voiculeţ világhírű pánsípművésszel is alkalmunk volt találkozni, aki muzsikával akarta meglepni a művészeket, de a nagy zaj miatt lemondott szándékáról.

Szarvadi-Téglás Loránd szállodatulajdonos elmondta: folytatva az eddigi hagyományokat, az idén nyolcadik kiadásához érkezett, június 9–17. között sorra kerülő nyári művésztábor mellett első alkalommal szerveztek magánfinanszírozásból az olaszországi székhelyű Monumentális Szobrászati Események Nemzetközi Egyesülete társszervezésében monumentális szobrászszimpóziumot, amelyen tizenegy ország tizenhárom szobrásza van jelen, akiket több mint száz jelentkező közül választottak ki. A tulajdonos szerint lesz folytatása a monumentális szobrászati szimpóziumnak, amely szervesen kiegészíti a hagyományos, többműfajú nyári művésztábort. A kolozsvári születésű, jelenleg Bukarestben élő Cosmin Hiriştea szobrász, ötletgazda, a Monumentális Szobrászati Események Nemzetközi Egyesülete alelnöke, hazai elnöke, Bálványos szerelmese, aki feleségével együtt tíz éve rendszeresen visszatérő vendég, arról számolt be, hogy a mostani szimpóziumot négy, Nagyváradon megtartott előzte meg, és reménykedik abban, hogy lesz folytatás, és jövőre ismét megszervezik a nemzetközi tábort Bálványosfüdőn.