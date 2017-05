Az ünnepélyes start keretében az összes régi jármű felvonult Kézdivásárhely főterén, ahol több száz fős kíváncsi tömeg várta az öt órára beharangozott, de nagy késéssel sorra kerülő bemutatót. A retrójárgányokat a szervezők román és magyar nyelven mutatták be. A legidősebb résztvevő a 93 éves Vitális Sándor nyugdíjas kézdivásárhelyi orvos volt, aki 1967-es kiadású Fiat 850-es járművével az „anyósülésen” vonult végig a főtéren, és nevezett be a szombati versenyre. Az ugyancsak helybeli Imre Attila egy 1977-es évjáratú Citroën CX-et vezetett. Az érdeklődők többek között Daciákat, Trabantokat, BMW-ket, Audikat, Lancia Deltákat, Alfa Romeókat, Opeleket, Fordokat, Škodákat, Mercedeseket, Renault-kat stb. csodálhattak meg. Szombaton és vasárnap több fordulóban izgalmas futamokra került sor 9 és 18 óra között a fortyogófürdői Skat-Kart-gokart­pályán, ahol öt kategóriában mérték össze a lóerőket. Az első csoportban az 1000 köbcenti alatti autók, a másodikban az 1000 és 1500 köbcentis, a harmadikban 2000 köbcentiig, a negyedik kategóriában pedig a 2000 köbcenti feletti autók nevezhettek be. Az ötödik csoport versenyzői raliautóval indulhattak. A verseny szabályzata előírja, hogy az első négy kategória autóinak minimum 25 éveseknek kell lenniük, az ötödik kategóriában 20 év a minimum autóéletkor. Egy kör 1400 métert jelentett, a versenyzőknek 4300 métert kellett megtenniük aszfaltfelületű pályán, amelyből 2800 méter volt az időmérő táv. A versenyen többszörös országos ralibajnokok is részt vettek, valamint olyan autótulajdonosok, akiknek járműve több mint harmincéves. Lapzártakor még zajlott a verseny.